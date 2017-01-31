В Петербурге зафиксировали «Стратегию-31»

Два десятка инициативных граждан собрались в последний день января на Сенатской площади в Петербурге, чтобы заявить о возрождении общероссийского движения «Стратегия-31». Это первая за последние два года акция в поддержку 31-й статьи Конституции, и ее участникам в некотором роде удалось превзойти «отцов-основателей».

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», у Медного всадника 31 января активисты начали собираться около 21.00. Эти 23 человека не причисляют себя к какому-то централизованному движению, но говорят о желании возродить традицию, инициированную 6 лет назад лидером коалиции «Другая Россия» Эдуардом Лимоновым — раз в два месяца выходить на улицы города в защиту закрепленного в основном законе страны права свободных собраний.

Новое движение отличается от того, нашумевшего в России, прежде всего тем, что о готовящейся акции ее участники не уведомляли власти, а именно этот пункт был ключевым для соратников Лимонова. Члены переродившейся «Стратегии-31» о месте и времени договаривались в обстановке секретности, что также противоречит концепции «лимоновцев».

Отличает юное движение и разнородность его состава: здесь замечены гражданские активисты, сторонники ЛГБТ, а также противники передачи Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви.

Перед началом непосредственно акции с одиночным пикетом на Сенатской площади встал Игорь Андреев – известный завсегдатаям оппозиционных мероприятий горожанин Степаныч.

Вместе с полицией, которая, несмотря на всю секретность подготовки, присутствовала на месте, Степаныч наблюдал за тем, как два десятка человек с фонариками в руках выстроились цифрами 3 и 1, чтобы сфотографироваться.

Фото: Ксения Потеева

Завершив фотосессию, один из новообращенных участников движения «Стратегия-31» тоже взял в руки антивоенный плакат и встал в одиночный пикет. Сотрудники полиции попытались проверить у молодого человека документы, но он с товарищами сумел убедить их в своей гражданской правоте. Таким образом, в Петербурге состоялась первая за всю историю движения «Стратегия-31», на которой не случилось ни одного задержания.

Как сообщают СМИ, во вторник, 31 января, еще одна акция «Стратегии-31» прошла в Волгограде, где три человека вышли с одиночными пикетами к отделению Центробанка.

Первая акция «Стратегии-31» прошла 31 мая 2009 года в Москве. Ее инициатором стал лидер «Другой России» Эдуард Лимонов, который объявил о начале бессрочной серии гражданских акций протеста в защиту свободы собраний. В Петербурге первая акция у Гостиного двора состоялась в 2010 году. К маю того же года она стала проводиться в 40 регионах России. Свою солидарность «Стратегии-31» выражали в Киеве, Таллине, Хельсинки, Тель-Авиве, Праге, Берлине, Брюсселе и даже Пекине.

Каждая из акций «Стратегии-31» разгонялась силами милиции и ОМОНа, сопровождалась массовыми задержаниями участников.

Самая масштабная акция прошла 31 мая 2010 года в 41-м городе одновременно. На Триумфальную площадь в столице в этот день вышли 2 тысячи человек, а в Петербурге сообщалось о задержании почти сотни активистов.

В Северной столице последняя акция прошла 31 января 2015 года. В столице состоялось еще две, и 31 мая на разрешенном московскими властями митинге ключевой темой уже была не Конституция, а ситуация на юго-востоке Украины. Считается, что «Стратегия-31» стала изживать себя еще в 2014 году, когда Эдуард Лимонов поддержал вхождение Крыма в состав России, и призвал признать самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики. С тех пор власти стали относиться к движению лояльнее, и оно постепенно сошло на нет.