ООН призвала немедленно прекратить военные действия в Донбассе

Организация Объединенных Наций (ООН) призвала немедленно прекратить все боевые действия на востоке Украины. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

По его словам, столкновения на линии соприкосновения в Донбассе являются прямым нарушением минских договоренностей. Дюжаррик призвал стороны конфликта возобновить усилия по мирному урегулированию.

«Мы призываем все стороны немедленно прекратить все враждебные действия, полностью соблюдать режим прекращения огня, предоставить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ к населению, обеспечить безопасный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который позволит ей отчитываться о ситуации на месте событий, а также возобновить усилия по мирному урегулированию конфликта», – сказал он.