Экономисты США назвали протекционизм главной угрозой политики Трампа

Экономисты опрошенные в ходе январского исследования CNBC назвали протекционизм угрозой номер один для роста экономики США, сообщает CNBC. Такое мнение экономисты выразили на фоне опасений, связанных со вступлением в должность президента США Дональда Трампа.

Эту угрозу на первое место поставили 51% опрошенных, почти в два раза больше, чем в ходе декабрьского опроса. Впервые какая-либо из угроз набрала большинство голосов в ходе опроса. В опросе принимают участие экономисты, фондовые менеджеры и стратеги.

«Инвесторы поддерживают политику, направленную на рост экономики, но они не могут и не будут поддерживать политику протекционизма. Торговые войны, как и все войны, плохо кончаются для всех», — отмечает главный рыночный стратег Wunderlich Securities Арт Хоган.

В то же время от 75% до 95% респондентов положительно оценивают планы Трампа по снижению налогов и дерегуляции экономики.

Участники опроса ожидают трех повышений ставки ФРС США в 2017 году, до выборов они ожидали двух повышений. Три четверти опрошенных не ожидают, что Трамп оставит Джанет Йеллен на посту главы ФРС.