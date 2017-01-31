«Строительный трест» через суд выселил гаражный кооператив с Малой Бухарестской

Выселить гаражный кооператив Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) с Малой Бухарестской улицы постановил Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Он удовлетворил иск «СтройТрестГаланта-2», связанного с застройщиком «Строительный трест».

Как указано на сайте арбитража, 31 января иск «СтройТрестГаланта-2» был полностью удовлетворен. Компания требовала выселить кооператив из 2,1 тысячи гаражей с участка напротив дома 9 по Малой Бухарестской улице. На 7,5 га она планирует возвести жилой комплекс.

Правительство Петербурга передало участок застройщику в мае 2016-го года. Он стал компенсацией за отказ от застройки велотрека на проспекте Тореза, 112. При этом Смольный не расторг договор аренды с ВОА перед передачей участка. Из-за этого гаражникам приходится конфликтовать и требовать компенсаций от «СтройТрестГаланта-2».

«СтройТрестГалант-2», по данным базы СПАРК, принадлежит кипрской фирме «Энексолим Инвестментс Лимитед». Ей же принадлежит калининградский застройщик «Норд Вэй». Он входит в структуру «Строительного треста», говорится на сайте компании. До 2012-го года «СтройТрестГалант-2» принадлежал Елене Резвовой, совладелице «Строительного треста».