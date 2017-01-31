Еще
23:26 31.01.2017
Пришлите свою новость!
23:24
Приставы доставили Навального в Киров
23:17
Популярные средства против рвоты будут продавать только по рецепту
23:14
Единороссы хотят привлечь к ответственности участников акции в Исаакиевском соборе
22:53
Цены на нефть растут
22:35
На Хасанской «КАМАЗ» сбил человека
22:29
СК России устанавливает обстоятельства обстрела российских журналистов в Донецке
22:21
ООН призвала немедленно прекратить военные действия в Донбассе
22:06
Экономисты США назвали протекционизм главной угрозой политики Трампа
22:00
«Строительный трест» через суд выселил гаражный кооператив с Малой Бухарестской
21:53
Самая высокооплачиваемая профессия в США - терапевт
21:38
СМИ ФРГ: в Берлине считают Киев инициатором всплеска боёв в Донбассе
21:17
Российские олимпийцы отказались возвращать награды МОК
21:10
Петербургские коллекторы ответят в суде перед должниками
21:04
Суд в Петербурге арестовал охранника «Музея Новороссии», стрелявшего в полицейского
20:06
Эрмитаж прокомментировал действия ФСБ
19:32
Российская биржа ушла в минус
19:23
Британский парламентарий заподозрил главу IAAF во лжи о допинговом скандале
19:15
«ДП»: Куда разошлись работать топ-менеджеры «Мостостроя №6» и «Мостоотряда №19»
19:12
«Фонтанка» за 60 секунд — 31 января
19:10
Финляндия вошла в топ-20 стран для жизни экспатов
19:05
МВД РФ предложило выдворять мигрантов из ЕАЭС за работу без трудовых договоров
18:57
ДНР: Север Донецка вновь обстреливают киевские силовики
18:38
Петербургскому врачу дали 10 месяцев исправительных работ за взятку
18:34
В Британии помиловали несколько тысяч осужденных за гомосексуализм
18:29
Звезда "Челси" Иванович дал первое интервью в Петербурге
18:18
Высотники на стадионе Крестовского острова работают без страховок
18:08
"Квадрат.ру": Выбивать долги петербуржцев в сфере ЖКХ станет проще
18:04
Трамп потребовал от глав фармацевтических компаний снизить цены на лекарства в США
17:54
Мать, забывшая 10-месячного сына в Пулковском парке, стала фигурантом уголовного дела
17:48
Росгвардия хочет наказывать бизнес за нарушение антитеррористических требований
17:41
На высокотехнологичные операции Петербургу выделят 300 млн рублей
17:33
ФСБ изымает документы в Эрмитаже
17:22
В Петербурге растет число решений о выселении из квартир должников по квартплате
17:19
Конституционный суд рассмотрит запрос парламента Петербурга о правилах застройки 7 февраля
17:09
Движение транспорта на Петроградской набережной в Петербурге полностью восстановлено
17:03
Прокуратура через суд оштрафовала полицию Выборгского района Петербурга
16:58
Прокуратура Петербурга требует остановить продажу квартир в доме, которого нет
16:47
Финская армия ввела ограничения для людей с двойным гражданством России и Финляндии
16:45
Топ-менеджера «Метростроя» после апелляции перевели на домашний арест
16:40
Украинская армия возобновила обстрелы Макеевки
16:31
Футболист Бранислав Иванович прибыл в Петербург для переговоров с «Зенитом»
16:17
Всех горняков обесточенной шахты в Донецке подняли на поверхность
16:13
Писарев ушел из РФС
16:03
Ночью в Ленобласти похолодает до -13
15:54
Летевший в Петербург самолет внепланово приземлился в Воронеже из-за инфаркта у пассажирки
15:50
Смольный «с высокой долей вероятности» выпустит облигации
15:46
ДНР: Киевские силовики во второй раз предприняли наступление под Коминтерново
15:28
Арбитраж: Чиновники незаконно прикрывались чемпионатом мира по футболу
15:24
Петербуржец задержан за развратные действия в отношении 14-летней
15:20
"Квадрат.ру": В 2017 году будет отремонтирован Дунайский путепровод
15:04
В Петербурге на набережной реки Смоленки появится парк из мха и велодорожка на Фонтанке
14:55
Течь из трубы на Петроградской набережной локализована
14:46
Росавиация обвинила Нидерланды в затягивании расследования катастрофы МН17 под Донецком
14:41
Навального принудительно доставят в суд приставы
14:20
Смокинги на три миллиона арестовали петербургские приставы в бутике на Большой Морской
14:12
ДНР: Киевские войска пытаются наступать у Коминтерново
14:04
«Платон» сведет транспортный налог на нет
13:59
Петербург встретит февраль гололедицей
13:55
К декабрю 2016-го просрочка россиян по ипотеке снизилась до 125 млрд рублей
13:52
В Смольном решили, как должны выглядеть эстетичные скамейки, киоски и летние кафе
13:50
На Петроградской набережной в Петербурге бьет фонтан воды
13:46
Никиту Белых переведут из «Лефортово» в «Матросскую тишину»
13:37
Авдеевка под обстрелом: Что происходит в Донецке и пригородах?
13:31
На Бакунина упал строительный кран
13:29
ВЦИОМ: Россияне считают, что хиджабы учебе не помеха
13:25
Кремль нашел инициаторов атаки на Авдеевку
13:14
Социологи: Большая часть граждан США поддержала миграционный указ Трампа
13:08
Президент Финляндии: Политика Трампа идёт вразрез с западными ценностями
12:56
СПЧ поддержал право Русского музея хранить чужую картину Брюллова
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
31.01.2017 22:00

«Строительный трест» через суд выселил гаражный кооператив с Малой Бухарестской

 

Выселить гаражный кооператив Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) с Малой Бухарестской улицы постановил Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Он удовлетворил иск «СтройТрестГаланта-2», связанного с застройщиком «Строительный трест».

Как указано на сайте арбитража, 31 января иск «СтройТрестГаланта-2» был полностью удовлетворен. Компания требовала выселить кооператив из 2,1 тысячи гаражей с участка напротив дома 9 по Малой Бухарестской улице. На 7,5 га она планирует возвести жилой комплекс.

Правительство Петербурга передало участок застройщику в мае 2016-го года. Он стал компенсацией за отказ от застройки велотрека на проспекте Тореза, 112. При этом Смольный не расторг договор аренды с ВОА перед передачей участка.  Из-за этого гаражникам приходится конфликтовать и требовать компенсаций от «СтройТрестГаланта-2».

«СтройТрестГалант-2», по данным базы СПАРК, принадлежит кипрской фирме «Энексолим Инвестментс Лимитед». Ей же принадлежит калининградский застройщик «Норд Вэй». Он входит в структуру «Строительного треста», говорится на сайте компании. До 2012-го года «СтройТрестГалант-2» принадлежал Елене Резвовой, совладелице «Строительного треста».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Новоорловский»
31.01.2017 14:27

ЮИТ передает ключи от «Новоорловского»

Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приступила к передаче квартир в домах первой очереди комплекса комфорт-класса «Новоорловский», создающийся по проекту известного испанского архитектора Рикардо Бофилла
ГК «РосСтройИнвест»
27.01.2017 20:01

Федор Туркин: «Мы не имеем права быть в стороне от этого величайшего события»

В честь 73-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для ветеранов войны и их родных именитые петербургские музыканты и солисты лучших театров города исполнили песни на сцене театра Буфф
ЖК Yolkki Village
27.01.2017 15:00

В ЖК Yolkki Village строят наружный водопровод

В ЖК Yolkki Village начались работы по строительству наружного водопровода. После проведение тендера выбор пал на компанию ООО “БестСтрой”.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Строительный трест» через суд выселил гаражный кооператив с Малой Бухарестской
«Фонтанка» за 60 секунд — 31 января
Конституционный суд рассмотрит запрос парламента Петербурга о правилах застройки 7 февраля
Смольный «с высокой долей вероятности» выпустит облигации
Арбитраж: Чиновники незаконно прикрывались чемпионатом мира по футболу
В Петербурге на набережной реки Смоленки появится парк из мха и велодорожка на Фонтанке
Петербург встретит февраль гололедицей
В Смольном решили, как должны выглядеть эстетичные скамейки, киоски и летние кафе
В Смольном объяснили "сенсационное" исполнение бюджета Петербурга в 2016 году
Полтавченко: Кого будем наказывать за исполнение бюджета?
Петербург укладывают на каршеринг
ЗСД: новые зоны и тарифы
«Исаакий наш»
Битва за Исаакий на Потешном поле
Блокада: Железные герои войны
Грифоны Банковского моста уберегли от "наездов по понятиям"
Смольный встает на велодорожку
К туркам пришли за деньгами на большой дороге
Как Джамбул отбил газовую атаку
Улица Вилле Песси vs Фиделя Кастро
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Звезда "Челси" Иванович дал первое интервью в Петербурге

Фото: Николай Гонтарь

Авдеевка под обстрелом: Что происходит в Донецке и пригородах?

Фото: Сергей Николаев

Каршеринг для блондинок: Подводные камни нового сервиса

Читатель "Фонтанки"

На Бакунина упал строительный кран

Видео похищения у «Окея»: злоумышленники задержаны

Сергей Николаев

Игра в классиков: прогулка по «университетам» Чехова, Толстого, Достоевского

Новости компаний
«Новоорловский»
31.01.2017 14:27
ЮИТ передает ключи от «Новоорловского»
Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приступила к передаче квартир в домах первой очереди комплекса комфорт-класса «Новоорловский», создающийся по проекту известного испанского архитектора Рикардо Бофилла
ГК «РосСтройИнвест»
27.01.2017 20:01
Федор Туркин: «Мы не имеем права быть в стороне от этого величайшего события»
В честь 73-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для ветеранов войны и их родных именитые петербургские музыканты и солисты лучших театров города исполнили песни на сцене театра Буфф
ЖК Yolkki Village
27.01.2017 15:00
В ЖК Yolkki Village строят наружный водопровод
В ЖК Yolkki Village начались работы по строительству наружного водопровода. После проведение тендера выбор пал на компанию ООО “БестСтрой”.
www.key.ru
27.01.2017 12:20
КЕЙ объявляет дни КИБЕРСКИДОК
Сеть супермаркетов цифровой техники объявляет о старте акции КИБЕРСКИДКИ. Два дня: с 19:00 29 января по 23:59 30 января 2017 года — покупатели КЕЙ могут приобрести товары (цифровую технику и аксессуары) с реальными скидками до 70%.
ЖК YolkkiVillage
27.01.2017 10:44
Завершается монтаж внутреннего электроснабжения в ЖК YolkkiVillage
Монтаж внутреннего электроснабжения на объекте ЖК YolkkiVillage практически завершен. В первую очередь устанавливалась система внутреннего электроосвещения во втором и третьем корпусах первой очереди строительства “Елки Вилладж”.
UBU.ru
26.01.2017 11:25
От сердца к сердцу: UBU.ru начал сбор средств для детей
Благотворительностью занимаются не только крупные компании, но интернет-порталы различной тематики. Несмотря на то, что суммы могут сильно отличаться, важен буквально каждый рубль, переданный на благотворительные цели.
ЖК «Граффити»
25.01.2017 15:15
В ЖК «Граффити» поселится «Алиса в стране чудес»
Компания «Ойкумена» представила проект детской площадки для второй очереди ЖК «Граффити». Вдохновением стала сказка Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес» - все элементы задекорированы под общую стилистику Английского парка.
ЖК Yolkki Village
25.01.2017 11:31
Опубликованы новые фотографии хода строительства ЖК Yolkki Village
Новые фотографии хода строительства уже опубликованы на сайте ЖК Yolkki Village
"Наследие фаберже"
24.01.2017 16:30
Старейший ювелирный завод представит "Наследие Фаберже"
С 27 января по 5 февраля 2017 года пройдет Первый петербургский ювелирный фестиваль, где гости смогут посетить уникальные выставки-экспозиции, лекции экспертов-ювелиров, модные показы, развлекательные программы с конкурсами и призами.
Фото: Андрей Минаев
19.01.2017 13:11
Энергомашбанк подарил ветеранам праздничный концерт
18 января 2017 года в БКЗ «Октябрьский» прошел ежегодный концерт «Ленинградская встреча», посвящен Дню прорыва блокады Ленинграда. В торжественном открытии концерта принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.