Самая высокооплачиваемая профессия в США - терапевт

В крупных городах США врач-терапевт является самой высокооплачиваемой профессией.

Как пишет RNS со ссылкой на CNBC и данные сайта Glassdoor, зарплата терапевта в среднем составляет $237,87 тысячи в год, в то время как размер средней заработной платы в крупных городах — $51,36 тыс.

На втором месте в списке самых высокооплачиваемых профессий — адвокат с годовым жалованием в $102,29 тысячи в год. Исследование проводилось в пяти крупнейших городах США — Чикаго, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Сан-Франциско.

«Зарплаты во многих городах по всей стране продолжают расти за счет высокой конкуренции на рынке труда», — сказал главный экономист Glassdoor Эндрю Чемберлен.