"Энергетическая бомба" - и в пир, и в мир, и на Марсово поле

01.02.2017 10:01

Готовим полезную и быструю альтернативу шоколадкам и пирожкам для перекуса на бегу. Энергетические батончики из овсянки, бананов и всего, что есть в доме похожего на орехи и сухофрукты. Это настоящая энергетическая бомба. А снаряды подносит не кто-нибудь, а политический и экономический обозреватель Сергей Шелин.

Между блендером и духовкой выясняем вместе с политическим и экономическим обозревателем Сергеем Шелиным, почему жетон за 45 рублей петербуржцы «съели», а из-за передачи церкви Исаакиевского собора вышли на Марсово поле тысячами. Бонус — лайфхак от шеф-инструктора программы Culinary Arts бизнес – школы SWISSAM Александра Мишина:

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