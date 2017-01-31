СМИ ФРГ: в Берлине считают Киев инициатором всплеска боёв в Донбассе

Официальный Берлин владеет информацией, что в настоящее время украинские военные пытаются изменить линию фронта в свою пользу. Об этом пишет газета Suddeutsche Zeitung.

Власти Германии основываются в своих доводах на докладах миссии ОБСЕ. Как полагает источник в правительственных кругах Берлина, ситуацию на востоке Украины могут обострять намеренно, чтобы президент США Дональд Трамп остановил планы по ослаблению санкций против России.

«Петр Порошенко будет пытаться делать что угодно, чтобы не допустить прекращения санкций против России», — пишет газета.

В федеральном правительстве Германии «растет озабоченность», что расчеты Киева могут оказаться контрпродуктивными, поскольку Трамп может ослабить санкции, независимо от ситуации на линии соприкосновения.

«А потом бы Киев получил двойной ущерб: улучшение ситуации для России с одновременным усилением конфликта в восточной части Украины», — пишет газета.