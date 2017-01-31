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31.01.2017 21:17

Российские олимпийцы отказались возвращать награды МОК

 

Ни один российский спортсмен, лишенный олимпийских медалей по итогам перепроверки допинг-проб, не вернул награды Международному олимпийскому комитету (МОК).

Об этом сообщила руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова, слова которой во вторник, 31 января, приводит "Лента.ру" со ссылкой на ТАСС.

«Никто из российских спортсменов, чьи результаты на Олимпийских играх аннулировал МОК, пока не последовал примеру Болта и не вернул до сегодняшнего дня свои награды», — рассказала Бриллиантова.

25 января МОК лишил российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине. По результатам перепроверки в ее пробе были обнаружены следы туринабола.

МОК провел две волны перепроверок допинг-проб с Олимпийских игр в Пекине и Лондоне. В результате перепроверили 1243 пробы, 98 из них оказались положительными. Сборная России на данный момент была лишена 13 медалей Игр 2008 года и пяти наград Олимпиады 2012 года.


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