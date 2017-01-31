Петербургские коллекторы ответят в суде перед должниками

Два официальных коллекторских агентства в Петербурге поменялись местами со своими подопечными. Утомленные чрезмерным вниманием к себе должники запросили помощи у приставов.

Как сообщило управление Федеральной службы судебных приставов по Петербургу, 31 января в Октябрьский районный суд были направлены на рассмотрение два дела об административных правонарушениях, каковыми признали настойчивые звонки коллекторов должникам. Первым в УФССП на петербургское агентство, занимающиеся выбиванием долгов, пожаловался житель Мурманска. Он приложил к заявлению детализацию звонков, которая показала, насколько настойчив был звонивший представитель компании. Второй подобный случай произошел с жителем Северной столицы. Ему также без устали названивали коллекторы, вероятно не подозревая, что обрывая телефон должника, они нарушают федеральный закон.

Согласно 230 ФЗ, подобные звонки не допускаются с 10 вечера и до 8 утра в рабочие дни и с 8 вечера до 9 утра в выходные. Кроме того, закон запрещает коллекторам звонить чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц.

В обоих случаях приставы заняли сторону заявителей и признали нарушение их прав. По части 1 статьи 14.57 КоАП РФ звонившим сотрудникам компаний грозит штраф от десяти до ста тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года.

Напомним, полномочия по рассмотрению подобных жалоб перешли к приставам с 1 января этого года. УФССП также составляет реестр коллекторских организаций, свидетельство о включении в который необходимо для легальной деятельности. Сейчас в Петербурге зарегистрировано 4 таких организации, заявки еще от трех рассматриваются. Всего в России легально работает 41 коллекторское агентство.