Суд в Петербурге арестовал охранника «Музея Новороссии», стрелявшего в полицейского

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сотруднику «Музея Новороссии», который 28 января стрелял в полицейского на улице Декабристов, 57. Решение об аресте Октябрьский районный суд принял около 18 часов.

Как стало известно «Фонтанке», арестованный — 41-летний Петр Ляшенко, который приехал в Петербург из Новгородской области. В музее он считался волонтером, но фактически исполнял функции ночного охранника.

Около 4 часов утра 28 января, выйдя из музея за сигаретами, Ляшенко вступил в конфликт с прохожими. Когда по вызову граждан прибыл наряд полиции, он закрылся в помещении музея. После требования полицейского открыть дверь Ляшенко выстрелил в его сторону картечью из помпового ружья. Выстрелил через металлическую дверь, в результате чего действие картечного заряда было ослаблено и полицейский получил легкие ранения.

Уголовное дело возбуждено по 317 стаье УК России — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

«Музей Новороссии», расположенный в доме 57 на улице Декабристов, официально называется информационно-культурным центром «Мир войны». Его открыли 9 мая 2015 года, согласно информации на официальном сайте, музей позиционируется как «площадка, посвященная боевой славе русского воина освободителя».