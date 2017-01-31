Эрмитаж прокомментировал действия ФСБ

Государственный Эрмитаж прокомментировал мероприятия, которые Федеральная служба безопасности проводит в Петербурге вечером 31 января. Чекисты работают в помещениях Реставрационно-хранительского центра у станции метро «Старая Деревня».

Согласно комментарию, никто из музейных сотрудников в происходящем не задействован. Более того, в Эрмитаже заявляют, что не в курсе причины происходящих процессуальных действий.

«По имеющейся у нас информации, проводится оперативное мероприятие по обследованию одного из помещений административно-хозяйственной службы», – говорится на сайте Эрмитажа.

Напомним, сотрудники ФСБ посетили главный музей Северной столицы около пяти вечера вторника. По информации «Фонтанки», это может быть связано с потерей миллиарда рублей при строительстве второй очереди нового фондохранилища на Школьной улице в Приморском районе Петербурга.

Как уже сообщалось, на последний день января в арбитражном суде Москвы назначено рассмотрение иска о банкротстве ООО «Мехстройтранс». Именно эта компания заключила с Эрмитажем контракт на 3,67 млрд рублей, чтобы построить для музея здания фондохранилища по проекту голландского архитектора Рема Колхаса. В 2016 году стало известно: генподрядчик срывает сроки и не платит субподрядчикам, несмотря на полученный миллиардный аванс.

Гендиректор «Мехстройтранса» Валерий Рогов ранее занимал должность главного инженера ООО «Горизонт», проворовавшегося при строительстве Музея космонавтики в Калуге. ООО «Горизонт» входит в холдинг «Роспан», его владелец находится под арестом по «Большому делу Минкульта».

Эрмитаж тогда утверждал, что отставание не носит критического характера, а с руководством «Мехстройтранса» достигнута договоренность «по увеличению темпов работ для выправления ситуации с отставанием от графика работ». Заметим, что, судя по документам, доступным на сайте госзакупок, темпы работ не увеличились.