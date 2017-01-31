Британский парламентарий заподозрил главу IAAF во лжи о допинговом скандале

Председатель парламентского комитета по культуре, СМИ и спорту Великобритании Дэмиан Коллинс заявил, что президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу знал о возможном получении взяток членами организации за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов. Об этом во вторник, 31 января, сообщает «Би-би-си».

Ранее на сайте комитета было опубликовано электронное письмо Коу от 16 августа 2014 года, адресованное главе этического комитета IAAF Майклу Белоффу. В нем президент организации признается в том, что знал об обвинениях, выдвинутых российской бегуньей Лилией Шобуховой, которая была дисквалифицирована в апреле 2014 года. Спортсменка призналась, что дала взятку руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которое было в сговоре с представителями IAAF.

«Как бы он ни извинялся, очевидно, что Коу решил не делиться с комитетом информацией, которая имеет отношение к нашему расследованию о допинге в спорте. Его спрашивали, знает ли он что-то о допинге в российской легкой атлетике и о коррупции в спорте. Он говорил, что находился в неведении, однако теперь понятно, что он знал хотя бы в общих чертах об обвинениях Лилии Шобуховой», — подчеркнул Коллинс.

Коу стал президентом IAAF в 2015 году. Чиновник заявлял, что не имеет понятия о масштабах коррупции в организации.