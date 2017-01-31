«Фонтанка» за 60 секунд — 31 января

В Петербурге судятся, рядятся, замыливают миллиард, похищают должников и покупают футболистов. И только глава комитета по культуре Константин Сухенко говорит: не спешите, братья и сестры.

В Эрмитаж пришли оперативники Службы по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом и сотрудники УФСБ по Центральному району. Искали документы о строительстве второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице. Там что-то не так сложили и вычли — в итоге затерялся миллиард рублей.

Мы определили самых влиятельных чиновников в Петербурге. Кое-кто из них уже не чиновник, но влиятельность — как талант, ее не спрячешь.

Выводим формулу силового поля нашего города. Которое если притянет — так сразу по статье.

Городу не стоит торопиться с передачей Исаакиевского собора РПЦ – с таким революционным по нынешним временам заявлением выступил глава комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко. Интересно, как это отразится на его рейтинге.

А губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в очередной раз созывает громы и молнии на головы тех, кто плохо кушал в этом году. То есть не освоил бюджет. Полтавченко объявил выговор двум заместителям представителя комитета по развитию транспортной инфраструктуры за строительство перехватывающей парковки в Купчино. Год не могли построить. Потом пришел Албин — и парковка взяла и построилась за два дня. Но Георгий Сергеевич чуда не оценил.

Сегодня – последний рабочий день вице-губернатора Ольги Казанской. В свой первый рабочий день она ставила перед собой две цели. Первую – наладить эффективный менеджмент в городском здравоохранении. Вторую – научить врачей относиться к пациентам человечнее. Мы подбили дебет к кредиту.

В ночь с 30 на 31 января несколько районов Донецка и пригородную Авдеевку обстреливали тяжелой артиллерией. Что происходит в Донецке, мы спросили у фотокора и блогера Дениса Григорюка, представителя гуманитарной миссии "Пролиска" Евгения Каплина и жительницы Куйбышевского района Донецка Ирины.

В город на Неве пришел крупнейший оператор каршеринга в России. Его владельцы жали руки товарищу Путина по ковру. А мы разобрались, по каким понятиям построен их бизнес.

И нарисовали схему для тех, кому много букв — скучно.

В ночном клубе «Папанин» на Московском проспекте получил удар в горло «розочкой» от бутылки 38-летний заместитель начальника отдела «Запад» ГУСБ МВД майор полиции Сергей Верхорубов. Если бы он был прав, то вряд ли его обидчик отделался бы подпиской о невыезде. Главное управление собственной безопасности вроде как пока не пожирает само себя, но очень похоже на то.

Юристы Большого дома отфутболили иск о пропаже 3 миллионов из квартиры адвоката после визита сотрудника ФСБ. Выплачивать исхищенное будет руководивший обыском следователь. А место его работы ни при чем.

Защитник «Челси» Бранислав Иванович прибыл в Петербург для переговоров о подписании контракта с футбольным клубом «Зенит». Наш корреспондент встретил его в Пулково и спросил, что и как.

На парковке у «О'Кея» двое злодеев попытались похитить человека. Но не тут-то было — наши граждане проявили бдительность.

А потом злодеев скоропостижно поймали. Все дело в том, что в 90-е камеры видеонаблюдения не были развешаны на каждом углу. Бабушкины методы выбивания долгов стали хуже работать.