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31.01.2017 19:05

МВД РФ предложило выдворять мигрантов из ЕАЭС за работу без трудовых договоров

 

МВД предлагает выдворять прибывающих в Россию для работы граждан из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), за исключением Белоруссии, за отсутствие трудового договора. Соответствующий законопроект опубликован на regulation.gov.ru.

Сейчас трудовые мигранты стран ЕАЭС (помимо России и Белоруссии, в союзе состоят Армения, Казахстан и Киргизия) освобождены от обязанности получать разрешение на работу в государствах — членах союза. Срок пребывания трудящегося на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового договора, однако ответственность за его отсутствие предусмотрена лишь в области трудового, но не миграционного законодательства.

В этой связи в целях контроля за соблюдением сроков пребывания в России граждан государств — членов ЕАЭС законопроектом предлагается обязать иметь трудовой или гражданско-правовой договор. Его отсутствие будет наказываться штрафом в размере от 2 до 5 тыс. руб. с административным выдворением за пределы России. Для должностных лиц предусматривается штраф от 25 до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 250 до 800 тыс. руб. либо приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Кроме того, законопроект вводит запрет на привлечение к трудовой деятельности иностранцев и лиц без гражданства в случае, если в миграционной карте не указана работа как цель въезда. Исключение предусматривается для Республики Беларусь, граждане которой освобождены от получения миграционной карты.

Источник: RNS


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