ДНР: Север Донецка вновь обстреливают киевские силовики

Украинские силовики вечером 31 января открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, в результате чего повреждены три дома и теплотрасса.

Об этом заявил ДАН и.о. главы райадминистрации Иван Адамец.

«Прямое попадание зафиксировано на Кремлевском проспекте в 37-м доме, в 39-м и 9-м повреждено остекление. Кроме того, поврежден участок теплотрассы», — сказал собеседник агентства.

Ранее сегодня сообщалось, в Куйбышевском районе города было зафиксировано попадание снаряда ВСУ в автопарковку рынка «Маяк». Массированные удары по северной части города продолжаются и до сих пор, сообщает издание.

Добавим, что украинские силовики сегодня предприняли две попытки наступления к югу от Донецка вблизи села Коминтерново. В ДНР сообщили, что они отбиты, а потери вооруженных сил Украины оценили в 27 убитых и несколько десятков раненых.