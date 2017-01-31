В Британии помиловали несколько тысяч осужденных за гомосексуализм

В Великобритании помиловали несколько тысяч мужчин, осужденных за гомосексуализм, передает «Би-би-си».

Вступление в силу так называемого закона Алана Тьюринга посмертно снимет обвинения с нескольких тысяч геев и бисексуалов.

В 2013 году основоположник информатики, математик и криптограф Алан Тьюринг был помилован королевой.

Гомосексуализм считался преступлением в Великобритании с конца XVI века: сначала гомосексуалистов казнили, но в XIX веке это наказание было заменено тюремным заключением. Сексуальные контакты между мужчинами оставались уголовным преступлением в Англии и Уэльсе до 1967 года, в Шотландии до 1980 года, а в Северной Ирландии — до 1982-го.