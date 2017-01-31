Высотники на стадионе Крестовского острова работают без страховок

Монтаж оборудования на стадионе Крестовского острова в Петербурге, на высоте 40 метров над чашей арены, рабочие ведут без страховки. Это нарушает технику безопасности.

Фото: Читатель "Фонтанки"

По просьбе «Фонтанки» с фотографиями 31 января ознакомилась Госинспекция труда в Петербурге. Как пояснили в пресс-службе, монтаж оборудования ведется с нарушениями норм охраны труда.

Фото: Читатель "Фонтанки"

«При работе на высоте обязательна страховка. Также сотрудники должны проходить медосмотр, подтверждающий их возможность работать на высоте», – сообщили в инспекции.

В 2015 – 2016 годах на строящемся стадионе погибло несколько рабочих-высотников. Уголовное дело, возбужденное по факту смерти одного из строителей, в 2016-м было закрыто.