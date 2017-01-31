Трамп потребовал от глав фармацевтических компаний снизить цены на лекарства в США

Президент США Дональд Трамп 31 января встретился с главами фармацевтических компаний и потребовал от них снизить цены на лекарства.

Как пишет RNS со ссылкой на данные агентства Reuters, на встрече присутствовали генеральные директора Novartis, Merck, J&J, Celgene, Eli Lilly, а также Amgen и Phrma Industry Group.

Трамп заявил о своей позиции: медицинские препараты должны вновь производиться в США, кроме того, он призвал глав компаний снизить цены на их продукцию. Также президент пообещал, что в скором времени будет объявлен кандидат на должность главы Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Ранее Дональд Трамп выступил с резкой критикой фармацевтических компаний, заявив, что «им сходит с рук убийство», добавляет агентство Bloomberg.