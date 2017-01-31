Мать, забывшая 10-месячного сына в Пулковском парке, стала фигурантом уголовного дела

В отношении женщины, которая оставила своего ребенка в Пулковском парке в Петербурге, 31 января возбуждено уголовное дело. Ей вменяется статья УК РФ «Оставление в опасности».

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 22-летняя женщина отпущена под подписку о невыезде. Забывчивая мать предоставила полиции документы, подтверждающие, что она действительно приходится мальчику родительницей, но вместо того, чтобы забрать сына, она ушла из участка в качестве подозреваемой по уголовному делу.

Напомним, ребенок был найден в коляске неподалеку от площади Победы вечером 29 января. Правоохранительные органы передали ухоженного на вид десятимесячного мальчика медикам в Центр реабилитации детей, оставленных без попечения родителей, и занялись поиском его родственников. К вечеру понедельника, 30 января, женщина сама подошла к патрульным на Московском проспекте с вопросом о забытом ею ребенке, после чего полиция сопроводила ее в участок. Как выяснилось, она выпила и пошла гулять с малышом, но забыла коляску в парке. Пропажу нерадивая мать обнаружила только вечером следующего дня.