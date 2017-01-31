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31.01.2017 17:33
11 Комментариев

ФСБ изымает документы в Эрмитаже

Оперативники Федеральной службы безопасности изымают документы в Государственном Эрмитаже в Петербурге. Это может быть связано с потерей миллиарда при строительстве нового фондохранилища.

Как стало известно «Фонтанке», сегодня, 31 января 2017 года, после полудня визит в музей нанесли сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти – это оперативники районного отдела по Центральному району Петербурга и Службы по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом, которое год как курирует и культурные объекты.

По информации нашего издания, контрразведчиков интересуют документы, связанные с государственным контрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице.

Напомним, контракт стоимостью 3,67 миллиарда рублей был заключен музеем со скандально известной московской компанией «Мехстройтранс», руководство и владельцы которой были причастны к «Большому делу Минкульта».

Ранее сообщалось, что в 2016 году «Мехстройтранс», получивший аванс размером около 1 миллиарда рублей, осуществлял работы со значительным отставанием от графика, не оплачивал исполненные работы субподрядчикам.

Эрмитаж тогда утверждал, что отставание не носит критического характера, а с руководством «Мехстройтранса» достигнута договоренность «по увеличению темпов работ для выправления ситуации с отставанием от графика работ».  Заметим, что, судя по документам, доступным на сайте госзакупок, темпы работ не увеличились.

Также журналистам «Фонтанки» известно, что мероприятия могут коснуться заместителя директора Эрмитажа по строительству Михаила Новикова.

По совпадению именно сегодня, во вторник, Московский арбитражный суд должен был рассмотреть иск о признании ООО «Мехстройтранс» банкротом и о назначении арбитражного управляющего.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на звонок «Фонтанки» не ответил. Его заместитель Георгий Вилинбахов — тоже. В пресс-службе музея заявили, что только-только пришли с важного мероприятия и не намерены ничего выяснять.


© Фонтанка.Ру

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комментарии пользователей (11)
plussa
31 января 2017 г. 19:05
лукницкий: Или подменили новодельными.
Веселый фотограф
31 января 2017 г. 18:57
лукницкий: да уж.
лукницкий
31 января 2017 г. 18:56
Веселый фотограф:
Эта тема давнишняя.
Хорошо, что только деньги "пропали", а не предметы из эрмитажной коллекции. После кражи в Эрмитаже в 2006 году проверили фонды всех музеев страны. Результаты ревизии огласил тогдашний первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Они оказались впечатляющими. Проверили около 500 музеев, где на учете состоят около 20 миллионов единиц хранения. Из них 160 тысяч экспонатов пропало!
ПЛУТОН
31 января 2017 г. 18:53
Mincultsizo:
ФСБ не купят.
Особенно СЭБ УФСБ )))
Mincultsizo
31 января 2017 г. 18:32
100 % даю что 975 млн аванса заблудились где-то в офшоре,точно так же как и на музее Космонавтики в Калуге.Искренне рад,что начинаем наводить порядок,ФСБ не купят.
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