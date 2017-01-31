ФСБ изымает документы в Эрмитаже

Оперативники Федеральной службы безопасности изымают документы в Государственном Эрмитаже в Петербурге. Это может быть связано с потерей миллиарда при строительстве нового фондохранилища.

Как стало известно «Фонтанке», сегодня, 31 января 2017 года, после полудня визит в музей нанесли сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти – это оперативники районного отдела по Центральному району Петербурга и Службы по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом, которое год как курирует и культурные объекты.

По информации нашего издания, контрразведчиков интересуют документы, связанные с государственным контрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице.

Напомним, контракт стоимостью 3,67 миллиарда рублей был заключен музеем со скандально известной московской компанией «Мехстройтранс», руководство и владельцы которой были причастны к «Большому делу Минкульта».

Ранее сообщалось, что в 2016 году «Мехстройтранс», получивший аванс размером около 1 миллиарда рублей, осуществлял работы со значительным отставанием от графика, не оплачивал исполненные работы субподрядчикам.

Эрмитаж тогда утверждал, что отставание не носит критического характера, а с руководством «Мехстройтранса» достигнута договоренность «по увеличению темпов работ для выправления ситуации с отставанием от графика работ». Заметим, что, судя по документам, доступным на сайте госзакупок, темпы работ не увеличились.

Также журналистам «Фонтанки» известно, что мероприятия могут коснуться заместителя директора Эрмитажа по строительству Михаила Новикова.

По совпадению именно сегодня, во вторник, Московский арбитражный суд должен был рассмотреть иск о признании ООО «Мехстройтранс» банкротом и о назначении арбитражного управляющего.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на звонок «Фонтанки» не ответил. Его заместитель Георгий Вилинбахов — тоже. В пресс-службе музея заявили, что только-только пришли с важного мероприятия и не намерены ничего выяснять.