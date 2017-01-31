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31.01.2017 17:32
11 Комментариев

Чем запомнилась петербургским врачам пятилетка Ольги Казанской

В последний рабочий день вице-губернатора Ольги Казанской, 31 января, «Доктор Питер» предлагает вспомнить, какие взлеты и падения пережила система здравоохранения за пятилетку под ее управлением.
Чем запомнилась петербургским врачам пятилетка Ольги Казанской

Ольга Казанская была назначена на должность вице-губернатора по социальным вопросам в начале первого губернаторского срока Георгия Полтавченко — в декабре 2011 года. Почти одновременно – 14 февраля 2012 года в комитете по здравоохранению губернатор сменил руководителя — на место Юрия Щербука, занимавшего этот пост на протяжении всего периода правления Валентины Матвиенко, он пригласил из Москвы Андрея Ковалева.

Однако сработаться с Ольгой Казанской ему не удалось, и уже в октябре председателем комитета по здравоохранению был назначен Валерий Колабутин, на тот момент — директор Петербургского фонда обязательного медицинского страхования. Вакантное директорское кресло в ТФОМС занял в тот же день его заместитель Александр Кужель.

Буквально через месяц после назначения на должность Ольга Казанская назвала основные задачи, которые она намерена решить в системе здравоохранения. Первая – наладить эффективный менеджмент. Вторая – научить врачей относиться к пациентам человечнее. При этом врачам она признавалась, что самая сложная для нее задача – «взаимодействие с вами, дорогие товарищи».

Главное — сменить главных

Первую поставленную перед собой задачу – смену менеджмента в системе здравоохранения Петербурга – она, можно сказать, выполнила.

Первыми должности главных врачей по ее требованию освободили Борис Тайц (Елизаветинская больница), Виктор Козлов (Александровская), Анатолий Домашенко (больница Святого Георгия), Татьяна Кавлис (роддом №10). За пять лет руководства системой главные врачи сменились и в других городских больницах: № 2, 4 (Святого Георгия), 15, 32 (Введенская), 37 (Николаевская), 46 (Святой Евгении), НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, Детской городской больнице №5, Госпитале ветеранов войн, Городском онкологическом центре в Песочном, в Центре СПИД, в роддоме №10, Наркологическом диспансере №1, Психиатрической больнице №4 им.Скворцова-Степанова, нескольких районных поликлиниках.

Учитывая, что одним из основных поводов для смены руководства стала большая кредиторская задолженность медицинских учреждений, далеко не везде новые назначения  решили проблему. Так, не оправдало ожиданий Ольги Казанской назначение в Елизаветинскую больницу генерал-майора медицинской службы, начальника кафедры и клиники военно-полевой хирургии ВМА Евгения Гуманенко. Под его руководством кредиторская задолженность достигла огромных сумм, и его пришлось сменить на бывшего декана медицинского факультета СПбГУ Сергея Петрова. В больнице №15, где главным врачом был назначен еще один бывший замначальника ВМА, Александр Мироненко, тоже задолженность росла в геометрической прогрессии. В медицинском сообществе новые назначения критиковали за то, что новых главных врачей выбирают из военной медицины, а они плохо знают гражданскую.

Сменился и топ-менеджмент в комитете по здравоохранению. Были уволены все заместители председателя комитета по здравоохранению и назначены новые. Правда, занявший одну из вакантных должностей заместителя председателя комитета по здравоохранению Вячеслав Детков проработал на ней недолго и вернулся обратно в свою Детскую больницу им. Раухфуса. А должность по-прежнему никем не занята.

Сколько медицинских учреждений исчезло в Петербурга за годы правления Ольги Казанской и в чем ее главная заслуга, читайте в материале портала «Доктор Питер».


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комментарии пользователей (11)
alexandr67
31 января 2017 г. 19:06
Samal: да все проще-продают они хлебные должности поэтому так везде.
Samal
31 января 2017 г. 18:50
Запись на УЗИ в поликлинике №67 Пушкинского района ведётся на апрель месяц. На КТ в поликлинике №89 запись на четыре месяца вперёд (была год назад, не думаю что что-то кардинально изменилось). Анализы дают на кровь (из пальца), общий анализ крови не делается потому что талонов нет и "на время вашего больничного талонов нет", ну можно понять — сезон вирусных инфекций на дворе, слишком много больных и страждущих. Запись по талонам к терапевтам не работает, потому что больные идут без талонов, и талонов на текущую неделю просто нет, в очередях к терапевтам из-за этого постоянно идут бои среди больных ( больные выясняют кто из них "более льготник" чтобы без очереди попасть к врачу— 90-летняя бабуля, соц.работник у которой 10 таких бабуль, инвалид 1 группы или ветеран ВОВ, беременная или многодетная мать).... С больничных врачи стараются выписать пошустрее, даже при наличии повышенной температуры. Ну и уж то, что регистрируется не вирус гриппа, а ОРВИ и прочие всякие острые бронхиты с трахеитами чтобы статистику по заболеваемости не портить (ВСЕ ПРИВИТЫ, ГРИППА нет! хотим премий!) Флюорография делается по талонам выдаваемым по факту пришедшим к моменту открытия кабинета, кто пришёл на полчаса позже — талонов уже не получить и ФЛГ не сделает. ДВА ЧАСА работает в день ( да и не каждый день) кабинеты УЗИ, КТ и ФЛГ, почему аппаратура не работает дольше — вопрос как раз к менеджерам видимо. В стоматологической клинике №19 Пушкина история с талонами такая же как с ФЛГ в 67-ой. На второй-третьей пломбе врачи-дантисты предлагают в обход кассы рассчитаться наликом. Система талонов ещё со времён союза показала себя не эффективной и бессмысленной. Нет талонов к текущему врачу — специалист, почему пациент должен ловить момент когда эти талоны появятся? Пусть с другой поликлиники специалист принимает в ближайшие день-два! Какие талоны вообще, вопрос идёт о здоровье, а то и жизни человека, который всю свою сознательную жизнь исправно платит за содержание всего это аппарата, включая дармоедов-чиновников от медицины. Врачей не хватает, а они койки сокращают, чтобы хватало, видимо. Какая в опу частная медицина? В подконтрольной бесплатной-то бардак и дурдом. Года три назад лечили от ОРВИ, на третий день температура 38+ не спадала — сам метнулся, флюшку сделал — пневмония, терапевт — "срочно госпитализируемся в Боткина", а если б я не метнулся и подождал пару дней ещё, а потом бы ещё полечился якобы противовирусными Арбидолами с Кагоцелами и прочими гомеопатическими пустышками Антигриппинами. Где известная на весь мир советская медицина? Там же где и наука с образованием, видимо. Наверное вице-губернатор тут конечно не при чём, как и Путин. А кто же тогда виноват? :) В стране где наверху сидит кухарка директор по банкетам для друзей Советов, умудрившаяся рассориться практически со всеми соседями, управлением на местах будут заниматься с таким же успехом не компетентные гражданские на военных должностях и военные на гражданских, юрысты, мебельщики,торгаши, политработники, менты с чекистами и прочими дзюдоистами-озеристами, заниматься наполнением своих коробок из-под обуви, ухайдохивая все отрасли в государстве. Чирий лопнет и мало не покажется никому.
ТеКС
31 января 2017 г. 18:42
Веселый фотограф,на 100% уверен-справедливая!)))
Веселый фотограф
31 января 2017 г. 18:38
ТеКС: посмотрите на сайте декларацию.
ТеКС
31 января 2017 г. 18:36
Веселый фотограф,вот и фсем пох...)))
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