Чем запомнилась петербургским врачам пятилетка Ольги Казанской

В последний рабочий день вице-губернатора Ольги Казанской, 31 января, «Доктор Питер» предлагает вспомнить, какие взлеты и падения пережила система здравоохранения за пятилетку под ее управлением.

Ольга Казанская была назначена на должность вице-губернатора по социальным вопросам в начале первого губернаторского срока Георгия Полтавченко — в декабре 2011 года. Почти одновременно – 14 февраля 2012 года в комитете по здравоохранению губернатор сменил руководителя — на место Юрия Щербука, занимавшего этот пост на протяжении всего периода правления Валентины Матвиенко, он пригласил из Москвы Андрея Ковалева.

Однако сработаться с Ольгой Казанской ему не удалось, и уже в октябре председателем комитета по здравоохранению был назначен Валерий Колабутин, на тот момент — директор Петербургского фонда обязательного медицинского страхования. Вакантное директорское кресло в ТФОМС занял в тот же день его заместитель Александр Кужель.

Буквально через месяц после назначения на должность Ольга Казанская назвала основные задачи, которые она намерена решить в системе здравоохранения. Первая – наладить эффективный менеджмент. Вторая – научить врачей относиться к пациентам человечнее. При этом врачам она признавалась, что самая сложная для нее задача – «взаимодействие с вами, дорогие товарищи».

Главное — сменить главных

Первую поставленную перед собой задачу – смену менеджмента в системе здравоохранения Петербурга – она, можно сказать, выполнила.

Первыми должности главных врачей по ее требованию освободили Борис Тайц (Елизаветинская больница), Виктор Козлов (Александровская), Анатолий Домашенко (больница Святого Георгия), Татьяна Кавлис (роддом №10). За пять лет руководства системой главные врачи сменились и в других городских больницах: № 2, 4 (Святого Георгия), 15, 32 (Введенская), 37 (Николаевская), 46 (Святой Евгении), НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, Детской городской больнице №5, Госпитале ветеранов войн, Городском онкологическом центре в Песочном, в Центре СПИД, в роддоме №10, Наркологическом диспансере №1, Психиатрической больнице №4 им.Скворцова-Степанова, нескольких районных поликлиниках.

Учитывая, что одним из основных поводов для смены руководства стала большая кредиторская задолженность медицинских учреждений, далеко не везде новые назначения решили проблему. Так, не оправдало ожиданий Ольги Казанской назначение в Елизаветинскую больницу генерал-майора медицинской службы, начальника кафедры и клиники военно-полевой хирургии ВМА Евгения Гуманенко. Под его руководством кредиторская задолженность достигла огромных сумм, и его пришлось сменить на бывшего декана медицинского факультета СПбГУ Сергея Петрова. В больнице №15, где главным врачом был назначен еще один бывший замначальника ВМА, Александр Мироненко, тоже задолженность росла в геометрической прогрессии. В медицинском сообществе новые назначения критиковали за то, что новых главных врачей выбирают из военной медицины, а они плохо знают гражданскую.

Сменился и топ-менеджмент в комитете по здравоохранению. Были уволены все заместители председателя комитета по здравоохранению и назначены новые. Правда, занявший одну из вакантных должностей заместителя председателя комитета по здравоохранению Вячеслав Детков проработал на ней недолго и вернулся обратно в свою Детскую больницу им. Раухфуса. А должность по-прежнему никем не занята.

Сколько медицинских учреждений исчезло в Петербурга за годы правления Ольги Казанской и в чем ее главная заслуга, читайте в материале портала «Доктор Питер».