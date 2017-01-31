Конституционный суд рассмотрит запрос парламента Петербурга о правилах застройки 7 февраля

Конституционный суд (КС) России рассмотрит запрос о Правилах землепользования и застройки Петербурга (ПЗЗ) 7 февраля. Об этом 31 января сообщается на сайте КС. Заявителем по делу выступило Законодательное собрание Северной столицы.

Депутаты недовольны существующей схемой утверждения ПЗЗ – документ подписывает городское правительство. Однако парламентарии считают, что ситуация ущемляет их права. Она антиконституционна и «нарушает принцип разделения властей», следует из запроса ЗакСа.

Напомним, Правила землепользования и застройки чиновники подписывают только в Петербурге и Москве – в остальных регионах России это входит в функционал законодательной власти. Такая схема установлена в федеральном Градостроительном кодексе. Именно этот закон петербургские парламентарии надеются отменить в КС.

Добавим, что Правила землепользования и застройки – второй по значимости после Генплана градостроительный документ Северной столицы. Он определяет, для каких целей могут использоваться те или иные участки. В Петербурге новые ПЗЗ были утверждены в июне 2016 года.