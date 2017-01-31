Движение транспорта на Петроградской набережной в Петербурге полностью восстановлено

Последствия коммунальной аварии, которая произошла на Петроградской набережной в Петербурге днем 31 января, устранены. Аварийная бригада освободила полосу для автомобилей.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", сотрудники предприятия убрали ограждения на Петроградской набережной около четырех часов пополудни. Движение транспорта из-за ремонта трубопровода было ограничено на одной полосе на набережной от Сампсониевского моста к Гренадерскому.

Напомним, на проезжей части фонтан холодной воды забил из пожарного гидранта в 13:20, течь была быстро локализована. Подача воды в ближайшие дома не прекращалась.