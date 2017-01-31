Прокуратура Петербурга требует остановить продажу квартир в доме, которого нет

Квартиры в жилом комплексе «Фрегат» на востоке Петербурга продаются не только до начала строительства, но и до получения правоустанавливающих документов на земельный участок. Это выяснила в ходе проверки прокуратура Невского района. Чтобы как-то повлиять на реализацию несуществующей жилплощади, ведомство хочет ограничить доступ к сайтам, рекламирующим дом.

Как сообщила 31 января на своем сайте прокуратура Петербурга, сотрудники надзорного органа в Невском районе в ходе проверки обнаружили фиктивную новостройку. Договоры паевого взноса с жилищно-строительным кооперативом (ЖСК) для участия в строительстве многоквартирного дома ЖК «Фрегат» на улице Новоселов с гражданами уже заключаются. При этом возведение новостройки на земельном участке, на который у застройщика нет никаких документов, сомнительно.

Согласно сайтам, на которых предлагают приобрести квартиры в 26-этажном здании в стиле Hi-tech с ярким фасадом из панелей цветного стекла, застройщиком является ЖСК «Фрегат», а генеральным подрядчиком – ООО «СтройПроектСПб». Цена на однокомнатные квартиры начинается от 2 млн 752 тысяч. Строительство самого ЖК, по данным того же сайта, находится на стадии 6 процентов, хотя сдача дома намечена на последний квартал этого года. Между тем прокуратура установила, что разрешения на возведение многоквартирного жилого дома у ЖСК нет. Более того, строительство по указанному адресу даже не ведется.

Районная прокуратура, добиваясь ограничения продажи жилья, которого в реальности нет, внесла в адрес председателя правления ЖСК представление. Одновременно ведомство обратилось в Невский районный суд, чтобы заблокировать сайты, на которых размещена не соответствующая действительности информация о ЖК и через которые шла продажа квартир. Сейчас суд рассматривает направленные акты.