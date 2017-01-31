Прокуратура через суд оштрафовала полицию Выборгского района Петербурга

Начальник следственного управления УМВД Выборгского района Петербурга не отреагировал на представление прокурора в свой адрес, за что суд принял решения оштрафовать районную полицию на 50 тысяч рублей. В УМВД с решением суда не согласны.

Как сообщает 31 января прокуратура Петербурга на своем сайте, причиной внесенного представления стало несоблюдение следственным управлением УМВД Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Надзорное ведомство выявило нарушения во время проверки в июле 2016 года (в основном они касались несоблюдения сроков проверки по материалам о правонарушениях в отношении несовершеннолетних и совершенных ими самими правонарушений). По решению прокуратуры начальник СУ УМВД должен был исправить найденные недочеты в течение 30 дней, однако в районной полиции на представление проверяющего органа никак не отреагировали.

30 сентября 2016 года в отношении УМВД как юрлица было возбуждено административное дело по статье 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий). Суд занял сторону прокуратуры и назначил обвиняемой стороне наказание в виде штрафа в пятьдесят тысяч рублей. Полиция подала апелляцию, которую городской суд удовлетворять не стал.

Для оплаты штрафа у УМВД есть 60 дней, в противном случае в дело вмешаются судебные приставы Выборгского района.