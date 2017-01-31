«Строительный трест» в 2017 году планирует увеличить продажи

Объединение «Строительный трест» – на рынке строительства уже 25 лет. За годы работы компанией было точно в срок сдано порядка 110 объектов общей площадью более 2,1 млн кв. метров*

На 2017 год в компании выбран позитивный сценарий по реализации недвижимости – увеличение продаж на 15%».

Ежегодно объем ввода жилой недвижимости составляет 100-120 тыс. кв. м. В 2016 году объем введенной недвижимости составил 87,5 тыс. кв. метров.

Сегодня в продаже у компании находится 6 жилых комплексов общей площадью более 300 тысяч кв. метров. В Петербурге – это жилой комплекс бизнес-класса OSTROV (36,5 тыс. кв. метров) на Петровском острове, 2-я очередь ЖК «Лиственный» у метро Озерки города (40,6 тыс. кв. метров), ЖК «Пляж» (12,5 тыс. кв. метров) в Сестрорецке. В Ленинградской области – 5 и 6 лоты ЖК «Капитал» в Кудрово (106 тыс. кв. метров), а также 3 и 5 лоты в ЖК NEWПИТЕР (46 тыс. кв. метров) в пос. Новоселье. В Калининграде – первая очередь ЖК «Город мастеров» (32,5 тыс. кв. метров), который был введен в эксплуатацию в конце 2016 года. Также компания активно работает в сегменте загородного домостроения: сегодня в продаже находится 2 коттеджных поселка – «Озерный край» в Токсово и «Сад времени» в Петергофе.

«Сегодня купить квартиру в новостройке достаточно просто: информация о застройщика и их объектах находится в открытом доступе. Отмечу, что сегодня покупатели выбирают в основном крупных проверенных временем застройщиков. Поэтому крупные и средние игроки отмечают увеличение объемов продаж по отношению к прошлым периодам. В нашей компании последние годы объем денежных средств, поступающих от продажи недвижимости, находится на стабильном уровне: 10,5-11,5 млрд рублей», говорит Беслан Берсиров, заместитель генерального директора АО «Строительный трест».

По итогам 2016 году по отношению к 2015 году объем продаж квартир частным покупателям вырос на 20%, объем продаж паркингов – на 80%. В сегменте загородного домостроения продажи составили 300 млн рублей.

Что касается стоимости недвижимости, то с начала 2016 года в компании «Строительный трест» цены практически не менялись, исключения составили объекты в высокой стадии готовности. На текущий момент стоимость квадратного метра в проектах компании варьируется от 65 000 до 220 000 рублей в зависимости от комплекса. Стоимость домовладений в коттеджных поселках начинается от 17,5 млн рублей. «Стоимость средней сделки в компании сегодня составляет 6 млн рублей. Средняя цена паркинга составляет 890 тыс. рублей», рассказывает Сергей Степанов, директор по продажам компании «Строительный трест».

Доля ипотечных покупок растет. «В нашей компании более 45% квартир приобретается с использованием ипотечных средств. В 2016 году стимулирующие влияние на рынок оказала государственная программа субсидирования ипотечной ставки, – отметил Беслан Берсиров. – Конечно, было бы замечательно, если бы власти вернули господдержку ипотеки. В прошлом году эта информация буквально подтолкнула рынок, подтолкнула граждан к покупке. Если бы процентная ставка по ипотечным программам достигла 8%, строительный бум был бы обеспечен. Очень надеемся, что государство не оставит эту сферу без своего внимания, поскольку без эффективного инструмента ипотеки, застройщики рискуют потерять половину своих покупателей. Строительная отрасль сегодня очень серьезно поддерживает экономику страны, и нуждается в государственной поддержке».

Сегодня компания «Строительный трест» активно сотрудничает с ведущими банками Санкт-Петербурга: «Сбербанк», «ВТБ24», «Банк Санкт-Петербург», «Газпромбанк», «Райффайзен Банк», «Связь Банк», «АкБарс Банк», «ВТБ Банк Москвы», «Абсолют Банк», «ЮниКредит Банк», «ГЛОБЭКС», «СПМ Банк». По итогам прошлого года общий объем ипотечных сделок распределился следующим образом: 39% сделок – ВТБ 24, 35% – Сбербанк, 18% – Банк Санкт-Петербург, 8% – другие банки. Средняя сумма ипотечного займа на приобретение квартиры в жилых комплексах компании составила 3 миллиона рублей.

«На текущий момент минимальные ставки на объекты компании «Строительный трест» (готовые квартиры) предлагают Сбербанк (11,5%), ВТБ Банк Москвы (11,35%), Райффайзенбанк (11,25%), – рассказывает Максим Разуменко, руководитель группы ипотеки отдела недвижимости компании «Строительный трест».

В сегменте загородной недвижимости компании «Строительный трест» сегодня около 25% сделок проходят с привлечением ипотечного кредитования или с использованием механизма – рассрочка с переходом на ипотеку. Остальная часть сделок (около 70%) проходит со 100% оплатой или с оформлением беспроцентной рассрочки на 1-2 года в зависимости от коттеджного поселка. «Минимальные ставки на покупку загородного индивидуального жилья предлагаются «Сбербанком» и «ВТБ24», – говорит Максим Разуменко. – «Сбербанк» установил ставку на уровне от 12,5%, «ВТБ24» – 14%. Минимальный первоначальный взнос составляет 30% от стоимости недвижимости».

Что касается лояльности банков к потенциальным клиентам, на сегодняшний день требования к заемщикам сравнимы с условиями кредитования в 2014 году. Доля отказов банков в ипотеке сегодня, в среднем по рынку, составляет 25%. В компании «Строительный трест» этот показатель несколько ниже и находится на уровне 10%.

«В 2017 году объединение «Строительный трест» планирует ввести в эксплуатацию порядка 135 тыс. кв. метров, – рассказывает о планах Беслан Берсиров. – Помимо жилой недвижимости, в этом году компания приступит к строительству первой школы на 550 мест в ЖК NEWПИТЕР в пос. Новоселье. Напомню, что в 2016 году состоялось открытие общеобразовательной школы на 1600 мест в ЖК «Капитал» в Кудрово, а в самом начале 2017 года – детского сада на 145 мест в ЖК NEWПИТЕР. На 2017 год в компании выбран позитивный сценарий по реализации недвижимости – увеличение продаж на 15%».

Справка о компании АО «Строительный трест»



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