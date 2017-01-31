Украинская армия возобновила обстрелы Макеевки

Украинская армия днём 31 января возобновила обстрелы Макеевки в Донбассе, повреждены жилых дома и газопровод.

Об этом ДАН сообщили в оперативном командовании ДНР.

«Украинские силовики обстреляли Макеевку, в поселке Свердлова, улица Тольятти, 17, поврежден газопровод. Два жилых дома повреждены в поселке Крупской по улицам Авроры и Авдеева, 234», — отметили в командовании.

Ранее агентство сообщало об утреннем обстреле Макеевки. В ходе обстрелов, по сообщению горадминистрации, в Червоногвардейском районе были повреждены два дома.

Напомним, что в последние дни обстановка вдоль линии соприкосновения между войсками ДНР и киевскими силовиками резко обострилась. Командование ДНР отмечает рост числа разрушений, есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения. ВСУ Украины несколько раз за последнее время предпринимал попытки захвата и прорывов линии обороны сил ДНР.

Агентство добавляет, что днём 31 января председатели Народных советов ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко сегодня выступили с совместным обращением к лидерам России, США и Германии.

«Просим вас остановить Украину и заставить Порошенко прекратить преступную деятельность против народа Донбасса. Заставьте Порошенко перестать стрелять по мирным жителям и снять экономическую блокаду. Это нужно сделать, пока не поздно. Пока на нашей земле не произошла экологическая и гуманитарная катастрофа, предотвратите большую беду», — говорится в обращении Пушилина и Дегтяренко.

Там главами парламентов ДНР и ЛНР отмечено, что акты агрессии со стороны вооруженных сил Украины зачастую направлены против объектов промышленности и инфраструктуры, что и создает опасность экономической и гуманитарной катастрофы как в Донбассе, так и в сопредельных регионах Украины.