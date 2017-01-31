Топ-менеджера «Метростроя» после апелляции перевели на домашний арест

Горсуд Петербурга смягчил меру пресечения помощнику первого замдиректора «Метростроя» Николаю Казнину, обвиняемому во злоупотреблении должностными полномочиями.Как сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда, сегодня, 31 января, рассматривалась апелляционная жалоба адвокатов Казнина на продление ему меры пресечения, которую ранее санкционировал Куйбышевский районный суд. Высшая инстанция вняла доводам защиты и изменила помощнику замдиректора меру пресечения на домашний арест – до 2 апреля 2017 года. Казнину также разрешены ежедневные прогулками по 2 часа.

Напомним, что мужчина проходит фигурантом по так называемому «грунтовому делу». В зону его ответственности, как сотрудника «Метростроя», входили вопросы по вывозу грунтов со стройплощадок предприятия. Как подозревает следствие, часть отходов везли на нелегальные полигоны, а классы опасности искусственно завышали. 31 октября 2016 года Николай Казнин был задержан, а через сутки его уже отправили в СИЗО.