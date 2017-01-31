Футболист Бранислав Иванович прибыл в Петербург для переговоров с «Зенитом»

Защитник «Челси» Бранислав Иванович 31 января прибыл в Петербург для переговоров о подписании контракта с футбольным клубом «Зенит». В 16 часов спортсмен прилетел в Пулково рейсом из Лондона.

Фото: Михаил Огнев

Фото: Михаил Огнев

Корреспондент «Фонтанки» встретил Ивановича в петербургском аэропорту.

Футболист заявил, что перелет прошел нормально, свое самочувствие он назвал «отличным» и сказал, что готов к игре на 100%. На вопрос о переговорах с «Зенитом» спортсмен отвечать не стал, попросив прессу и болельщиков «немного подождать».

Напомним, информация о трансфере сербского защитника лондонского «Челси» появилась в прессе 25 января со ссылкой на агента «зенитовца» Доминико Кришито Андреа Д’Амико. Сообщалось, что контракт с 32-летним игроком будет подписан на два с половиной сезона. По данным спортивной прессы, зарплата футболиста в петербургской команде составит 5 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Иванович сыграл за «Челси» в 13 матчах национальной премьер-лиги. В среднем он проводит на поле 45 минут. 28 января Иванович отличился голом в Кубке Англии против команды «Брэдфорд».