Звезда "Челси" Иванович дал первое интервью в Петербурге

Первое интервью после прилета в Санкт-Петербург защитник пока еще футбольного клуба «Челси» Бранислав Иванович дал «Фонтанке» сегодня, 31 января. Напомним, Иванович прибыл в Северную столицу для переговоров о переходе в «Зенит».

"Фонтанка" застала его сразу после прилета в "Пулково".

В текущем сезоне Иванович сыграл за «Челси» в 13 матчах национальной премьер-лиги. В среднем он проводит на поле 45 минут. 28 января Иванович отличился голом в Кубке Англии против команды «Бредфорд»

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- Здравствуйте, я журналист. Можно пару вопросов?

– Давайте потом, когда это все закончится.

- Просто расскажите, как долетели?

– Все прошло хорошо.

- В какой стадии находятся переговоры с «Зенитом»?

– Посмотрим, сейчас еще рано говорить.

- Как оцениваете свое состояние?

– Я доволен тем, что я нахожусь здесь и сейчас. Посмотрим, чем это все закончится.

- Судя по вашему последнему матчу за «Челси» против «Бредфорда», где вы забили гол, вы находитесь в отличной форме.

– Да, да. Я знаю, что работал хорошо, хоть и часто не играл в последнее время, но физически я готов. Травм не было, все в порядке.

- С какими чувствами возвращаетесь в Россию?

– Давайте поговорим об этом потом.

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Ранее сообщалось, что контракт с 32-летним Ивановичем будет подписан на два с половиной сезона. По данным спортивной прессы, зарплата футболиста в петербургской команде составит 5 миллионов евро в год.