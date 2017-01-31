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31.01.2017 18:29
7 Комментариев

Звезда "Челси" Иванович дал первое интервью в Петербурге

Первое интервью после прилета в Санкт-Петербург защитник пока еще футбольного клуба «Челси» Бранислав Иванович дал «Фонтанке» сегодня, 31 января. Напомним, Иванович прибыл в Северную столицу для переговоров о переходе в «Зенит».
Звезда "Челси" Иванович дал первое интервью в Петербурге
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

"Фонтанка" застала его сразу после прилета в "Пулково".

В текущем сезоне Иванович сыграл за «Челси» в 13 матчах национальной премьер-лиги. В среднем он проводит на поле 45 минут. 28 января Иванович отличился голом в Кубке Англии против команды «Бредфорд»

.

- Здравствуйте, я журналист. Можно пару вопросов?

– Давайте потом, когда это все закончится.

- Просто расскажите, как долетели?

– Все прошло хорошо.

- В какой стадии находятся переговоры с «Зенитом»?

– Посмотрим, сейчас еще рано говорить.

- Как оцениваете свое состояние?

– Я доволен тем, что я нахожусь здесь и сейчас. Посмотрим, чем это все закончится.

- Судя по вашему последнему матчу за «Челси» против «Бредфорда», где вы забили гол, вы находитесь в отличной форме.

– Да, да. Я знаю, что работал хорошо, хоть и часто не играл в последнее время, но физически я готов. Травм не было, все в порядке.

- С какими чувствами возвращаетесь в Россию?

– Давайте поговорим об этом потом.

Смотреть в новом окне Михаил Огнев

Ранее сообщалось, что контракт с 32-летним Ивановичем будет подписан на два с половиной сезона. По данным спортивной прессы, зарплата футболиста в петербургской команде составит 5 миллионов евро в год.

 

 

 


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комментарии пользователей (7)
ТеКС
31 января 2017 г. 19:05
Stargazer,в 2018 год...)))
Stargazer
31 января 2017 г. 19:04
ТеКС: Да, с танцем "Летка-Енька" :)
ТеКС
31 января 2017 г. 18:57
Танцуют все!!!
Stargazer: "Идет вручение премий в области музыки и танцев. Как обычно — тьма номинаций. Ведущий объявляет: — Итак, в номинации... Лучший танцевальный коллектив года. (делает вид, что раскрывает конверт и с содроганием читает содержимое. Дальше смотрит на публику и радостно восклицает): — Первое место заняла..... Сборная России по футболу!!!(с)))
Stargazer
31 января 2017 г. 18:44
ТеКС: Танцуют все!!!
watcher44
31 января 2017 г. 18:44
screaz: Да обозреватель, кажись, из летаргии и не выходит.
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