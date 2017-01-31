Звезда "Челси" Иванович дал первое интервью в Петербурге
"Фонтанка" застала его сразу после прилета в "Пулково".
В текущем сезоне Иванович сыграл за «Челси» в 13 матчах национальной премьер-лиги. В среднем он проводит на поле 45 минут. 28 января Иванович отличился голом в Кубке Англии против команды «Бредфорд»
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- Здравствуйте, я журналист. Можно пару вопросов?
– Давайте потом, когда это все закончится.
- Просто расскажите, как долетели?
– Все прошло хорошо.
- В какой стадии находятся переговоры с «Зенитом»?
– Посмотрим, сейчас еще рано говорить.
- Как оцениваете свое состояние?
– Я доволен тем, что я нахожусь здесь и сейчас. Посмотрим, чем это все закончится.
- Судя по вашему последнему матчу за «Челси» против «Бредфорда», где вы забили гол, вы находитесь в отличной форме.
– Да, да. Я знаю, что работал хорошо, хоть и часто не играл в последнее время, но физически я готов. Травм не было, все в порядке.
- С какими чувствами возвращаетесь в Россию?
– Давайте поговорим об этом потом.
Ранее сообщалось, что контракт с 32-летним Ивановичем будет подписан на два с половиной сезона. По данным спортивной прессы, зарплата футболиста в петербургской команде составит 5 миллионов евро в год.
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