Всех горняков обесточенной шахты в Донецке подняли на поверхность

Сотрудники МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) днем 31 января успешно завершили работы по эвакуации горняков на обесточенной обстрелами со стороны украинских силовиков донецкой шахты имени Засядько.

Об этом ДАН сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР.

«Все горняки на поверхности», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что шахта имени Засядько в Киевском районе Донецка была обесточена утром 31 января в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских силовиков. Для эвакуации 207 рабочих были подключены электрогенераторы шахты Засядько.