Писарев ушел из РФС

Российский футбольный союз официально сообщил об уходе Николая Писарева с поста спортивного директора организации.

"Мне кажется, что за время работы в РФС нам удалось добиться серьезных успехов с различными сборными. Об этом говорят и завоеванные медали, и высокие места. Очень горд тем, что юношеским и молодежной сборной России удавалось выполнять свою главную задачу – готовить игроков для национальной команды. Сейчас я принял абсолютно взвешенное решение – покинуть РФС. Уже неоднократно говорил в СМИ, что хотел бы в дальнейшем поработать в качестве тренера. Надеюсь, что в ближайшее время смогу начать новый этап профессиональной карьеры. Также хотел бы поблагодарить всех, с кем за эти годы удалось поработать в Российском футбольном союзе и сборных России" – такой комментарий к своей отставке сделал на сайте РФС сам Писарев.

Николай Писарев работал на этой должности с 2010 года. Под его руководством молодежная сборная России впервые за 15 лет завоевала право участвовать на чемпионате Европы 2013 года. Многие футболисты, игравшие у него в «молодежке», сейчас выступают за национальную команду страны.

Также стоит отметить успехи и иных сборных, которые он курировал в качестве руководителя спортивного департамента. Так, юношеская сборная России (тренер Дмитрий Хомуха), составленная из игроков 1996 года рождения, завоевала золотые медали ЕВРО-2013 (U-17) и серебряные медали ЕВРО-2015 (U-19), юношеская сборная России (тренер Михаил Галактионов), составленная из игроков 1998 года рождения, стала обладателем бронзовых наград на ЕВРО-2015 (U-17).