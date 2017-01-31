Смольный «с высокой долей вероятности» выпустит облигации

В 2017 году Смольный готов увеличить госдолг Петербурга. Об этом 31 января «Фонтанке» заявил председатель городского комитета финансов Алексей Корабельников.

«Я думаю, что как раз в текущем году мы будем вынуждены выходить на рынок заимствований. В качестве приоритета – размещение облигаций», – сказал Корабельников.

Корреспондент «Фонтанки» уточнил у главы комитета: планы по выпуску ценных бумаг озвучиваются Смольным ежегодно, но в последний раз размещение облигаций состоялось в 2012 году. «А в 2017 году с высокой долей вероятности мы к этому придем. Тот объем остатков, с которым мы зашли в 2017 год, не позволяет говорить о том, что дефицит бюджета можно будет полностью покрыть за счет этих остатков. Поэтому мы серьезно настроены на размещение», – уточнил Корабельников.

По его словам, ведомство уже проводит всю необходимую для размещения работу. О сумме заимствования, по словам Корабельникова, говорить пока рано. «Это будет видно в середине года», – резюмировал глава комитета финансов.

Госдолг Петербурга на 1 января 2017 года составлял 13,7 млрд рублей (облигации – 5,86 млрд рублей, кредиты – 7,9 млрд рублей). Доходы бюджета в 2017 году утверждены в сумме 483,9 млрд рублей, расходы составят 553,7 млрд рублей. Запланированный дефицит – 69,8 млрд рублей.