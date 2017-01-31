ДНР: Киевские силовики во второй раз предприняли наступление под Коминтерново

Украинские силовики днем 31 января предприняли повторную попытку прорыва позиций сил ДНР на южном участке фронта вблизи села Коминтерново, потеряв при этом 17 человек убитыми и ранеными.

Об этом ДАН сообщили в оперативном командовании ДНР.

«В 14:30 противник предпринял вторую безуспешную попытку атаковать наши позиции в районе села Коминтерново силами до одного взвода при поддержке двух БМП, — отметили в командовании. — Ответным огнем с позиций подразделений ВС ДНР противник понес потери: семь человек убиты и более 10 ранены».

Напомним, что несколько часов назад силовики Киева пытались прорвать позиции сил республики в районе села Коминтерново Новоазовского района. Атака противника была остановлена, при этом потери ВСУ составили около 14 убитыми, точное число раненых не называлось. Агентство добавляло, что атака была предпринята боевиками запрещенного в РФ "Правого сектора" при поддержке подразделений армии Украины.

Отметим, что в последние дни вооруженный конфликт в Донбассе заметно активизировался. Представители самопровозглашенной ДНР сообщают о попытках вооруженных сил Украины прорвать линию соприкосновения и перейти в наступление. Одной из горячих точек стал пригород Донецка Авдеевка. Затем на фоне боев в этом северном пригороде Донецка украинские силовики предприняли попытку атаковать силы ДНР с южного направления.