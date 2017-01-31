Арбитраж: Чиновники незаконно прикрывались чемпионатом мира по футболу

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал законным решение, которое антимонопольщики вынесли по четырем контрактам на ремонт дорог в Петербурге. Об этом 31 января сообщает пресс-служба УФАС Северной столицы.

Как рассказали в ведомстве, арбитраж Петербурга и Ленобласти 30 января рассмотрел иск Дирекции транспортного строительства к антимонопольному ведомству и в удовлетворении заявления отказал. Суд принял сторону инспекции УФАС, которая в октябре прошлого года нашла нарушения в действиях дирекции, подведомственной комитету по развитию транспортной инфраструктуры.

Ранее ФАС постановила, что распределение федеральной субсидии в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу – 2018 году на текущий ремонт дорог прошло с нарушением норм Закона «О контрактной системе». Внеплановая проверка была инициирована после статьи «Фонтанки». По данным антимонопольщиков, чиновники проигнорировали конкурсы и подписали четыре договора с тремя поставщиками на без малого миллиард рублей. Так, в частности, планировалось, что «Орион плюс» за 180 млн рублей отремонтирует Лиговский проспект и за 190 млн нескольких дорог в Кировском районе города. «А-Проекту» достался ремонт Литейного проспекта за 80 млн. А «ВАД» получил ремонт Софийской улицы за 400 млн. Дирекция тогда объяснила данный выбор поставщиков плачевным состоянием дорог.

«Представители ДТС объяснили свои действия чрезвычайными обстоятельствами, в числе которых, например, был назван и предстоящий в 2018 году чемпионат мира по футболу», – говорится в сообщении УФАС.

Тем не менее инспекция этот довод чиновников отмела и не усмотрела никаких обстоятельств непреодолимой силы в той ситуации. Дирекция, в свою очередь, тоже с выводами УФАС не согласилась и оспорила решение антимонопольщиков в арбитражном суде.

Суд рассмотрел пока одно решение, которое касается 190-миллионного контракта с «Орион плюс» на ремонт дорог в Кировском районе. Его признали законным и обоснованным.

Оставшиеся три контракта рассмотрят на заседаниях, назначенных на 7 и 9 февраля.