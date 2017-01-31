Петербуржец задержан за развратные действия в отношении 14-летней

В Петербурге задержан 33-летний мужчина по подозрению в насильственных и развратных действиях в отношении несовершеннолетней девочки. По версии следствия, мужчина мог дважды приставать к ребенку.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 31 января, задержанный в августе 2016 года, находясь в автомобиле, припаркованном в Красногвардейском районе, совершил в отношении 14-летней девочки насильственные действия сексуального характера, а также развратные действия. Аналогичный эпизод повторился в квартире одного из домов на улице Нахимова.

Расследование уголовного дела продолжается, правоохранители решают вопрос о предъявлении задержанному обвинений.