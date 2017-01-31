Дольщики ЖК «Новоорловский» в Приморском районе получают ключи

Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приступила к передаче квартир в домах первой очереди комплекса «Новоорловский» в Приморском районе. Об этом 31 января сообщает пресс-служба застройщика.

Первая очередь комплекса введена в эксплуатацию в начале декабря 2016 года, она включает два 25-этажных жилых дома (444 квартиры общей площадью 25, 5 тысячи кв. м.) и многоярусный паркинг.

Финский концерн завершает строительство объектов второй очереди комплекса – двух 7-этажных домов (620 квартир) и пристроенной закрытой автостоянки. Объекты будут сданы во втором квартале 2017 года. Кроме того, ведется строительство третьей очереди, которая будет сдана в четвертом квартале 2018 года.

В рамках проекта комплекса «Новоорловский», осуществляемого на территории площадью 46 га, планируется возвести около 400 тысяч кв. м. жилья (более 7 500 квартир) и всю необходимую инфраструктуру.