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31.01.2017 14:55

Течь из трубы на Петроградской набережной локализована

Фонтан, забивший на проезжей части возле БЦ Veda House в Петроградском районе Петербурга днем 31 января, локализован. На водоснабжение ближайших домов авария не повлияла.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Водоканала, информация о происшествии поступила в 13.20. Течь дал пожарный гидрант на трубе диаметром 600 мм. Через 25 минут аварийная бригада локализовала вытекание и продолжила ремонт дефекта. На водоснабжении в окрестных домах ситуация  никак не отразилась, заверяют на предприятии.

Последствия коммунальной аварии сказались только на автомобилистах. Временно ограничено движение транспорта по одной полосе от Сампсониевского моста в сторону Петроградской набережной.

 


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