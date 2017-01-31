Росавиация обвинила Нидерланды в затягивании расследования катастрофы МН17 под Донецком

В Нидерландах умышленно затягивают расследование катастрофы MH17, считает замглавы Росавиации Олег Сторчевой.

Об этом во вторник, 31 января, сообщает Lenta со ссылкой на РИА Новости. По словам чиновника, первичные данные радиолокационной станции (РЛС) были переданы Россией голландским специалистам три месяца назад.

«Международная организация ICAO рекомендует в случае проведения расследования привлекать специалистов, разработчиков, оборудование, чтобы декодировать информацию и получить объективные данные. Также вызывает недоумение тот факт, что на то, чтобы такую информацию представить, у голландской стороны ушло более трех месяцев», — сказал Сторчевой. Он пояснил, что подобный технический вопрос можно быстро решить при совместной работе.

Замглавы Росавиации также указал, что Москва неоднократно заявляла о затягивании Нидерландами расследования. «Доводили до сведения общественности, что затягивание таких сроков — это желание голландской комиссии преднамеренно ввести в заблуждение общественность», — сказал Сторчевой, напомнив, что российская сторона открыта к сотрудничеству.

Напомним, самолёт Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший плановый рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области Украины, в районе вооружённого противостояния между правительственными силами и формированиями непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. На борту самолёта находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. 9 сентября 2014 года был опубликован предварительный отчёт Совета по безопасности Нидерландов. Итоговый отчёт по данному расследованию был опубликован 13 октября 2015 года. Согласно отчёту, крушение самолёта было вызвано взрывом боевой части типа 9Н314М, установленной на ракете серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук». 8 сентября 2016 года Объединённая следственная группа представила часть предварительных результатов расследования, заявив, что комплекс «Бук», из которого был сбит самолёт, был доставлен на Украину из России, после чего он был возвращён обратно на российскую территорию. Мандат следственной группы продлили до 1 января 2018 года.