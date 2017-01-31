Навального принудительно доставят в суд приставы

В офис Фонда борьбы с коррупцией днем 31 января пришли судебные приставы, чтобы принудительно доставить главу ФБК Алексея Навального на судебное заседание в Киров.

Как написала в своем Twitter Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального, приставы пришли в тот момент, когда сотрудники ФБК проводили совещание.

«Приставы пришли посреди нашей летучки, Алексей отвел их на кухню пить чай. Они ждут, пока у нас летучка не кончится», – пишет Ярмыш.

Позже, как пишет в Twitter сам оппозиционер, незваные гости подтвердили, что приехали сопровождать Навального в суд. Правда, по словам основателя ФБК, оппозиционер и так собирался ехать на суд и даже показал приставам билет до Кирова.

«Впрочем, пока меня везут в Московское управление приставов. Никто не знает, зачем. Видимо, наградят», – пишет Навальный.

Отметим, что 30 января Ленинский районный суд Кирова удовлетворил ходатайство обвинения о принудительном приводе Навального на заседание, после того, как оппозиционер на него не явился.

Напомним, в 2013 году Навального приговорили к пяти годам условно за растрату имущества «Кировлеса». Позже Европейский суд по правам человека постановил, что право на справедливое судебное разбирательство политика в ходе процесса было нарушено. Верховный суд РФ учел мнение международного суда и удовлетворил жалобу на приговор, отменив его и направив дело на повторное рассмотрение.