КЕЙ поможет с выбором горнолыжной маски

Среди зимних видов спорта особое место занимают горные лыжи. Однако «экстремальность» этого вида спорта диктует определенные требования к снаряжению.

Одним из таких требований является наличие безопасной и удобной маски. Но присутствие линз и светофильтров в конструкции маски осложняет выбор данного аксессуара. Цифровой ритейлер КЕЙ, как эксперт в области фото- и видеооборудования, в том числе для экстремального спорта, предлагает свои рекомендации по выбору горнолыжных масок.

Девайсы для спорта и активного отдыха – одна из товарных групп, которую развивает сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ. На сегодняшний день в ассортименте представлены фитнес-трекеры и шагомеры, спортивные часы, наушники, плееры, гироскутеры и экшн-камеры. Новинкой сезона стали горнолыжные маски.

Основное назначение этого аксессуара — защита глаз и лица от ударов и осадков, а также ультрафиолетового излучения. Маска должна быть выполнена из качественных материалов, чтобы обеспечить необходимый уровень защиты. Не менее важно подобрать подходящий размер. Для этого маску обязательно нужно примерить, желательно вместе с имеющимся шлемом. Маска должна плотно прилегать к лицу и не вызывать чувства дискомфорта.

Стоит обратить внимание на такую характеристику аксессуара, как угол обзора. Необходимо убедиться, что угол обзора по горизонтали является привычным и комфортным. А обзор вниз достаточный для того, чтобы хорошо видеть дорогу впереди себя.

Горнолыжные маски также отличаются друг от друга цветом фильтра. Различные фильтры подходят для различных погодных условий и рельефа. Некоторые маски поставляются с комплектом сменных фильтров. В этом случае лыжнику будет легче подобрать необходимый фильтр, обеспечивающий оптимальную видимость, цветопередачу, контраст и глубину изображения.

В отдельную категорию можно выделить горнолыжные маски, предназначенные для людей с нарушениями зрения. Такие маски обозначаются аббревиатурой OTG (Over The Glasses). Их можно носить поверх очков с диоптриями.

В ассортименте КЕЙ представлено более 20 моделей горнолыжных масок, различных брендов, и категорий: от любительских до профессиональных.

