ЮИТ передает ключи от «Новоорловского»

Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приступила к передаче квартир в домах первой очереди комплекса комфорт-класса «Новоорловский», создающийся по проекту известного испанского архитектора Рикардо Бофилла.

Комплекс, располагающийся в Приморском районе, рядом с Новоорловским лесопарком, недалеко от Суздальских озер, имеет удобное транспортное сообщение. Проект предусматривает воплощение европейских подходов к формированию современной комфортной, гармоничной жилой среды на территории с детально продуманной организацией пространства и всей необходимой для жителей инфраструктурой.

Первая очередь комплекса «Новоорловский», введенная в эксплуатацию в начале декабря 2016 года, включает два 25-этажных жилых дома (444 квартиры общей площадью 25, 5 тыс. кв. м.) и многоярусный паркинг (314 машиноместа). Все квартиры в настоящее время в этих домах проданы.

В домах первой очереди предлагались квартиры от 1- до 3-комнатных (площадью от 40 до 90, 6 кв. м.), в том числе квартиры с европланировками – с объединенной зоной кухни и гостиной. Во многих квартирах – большие «финские» балконы (глубиной 1,5 м). Ряд квартир – с помещениями для финских саун (площадью 3-4 кв. м, смежными с ванной комнатой). В подвальных этажах домов располагаются хозяйственные кладовые. В коридорах квартир выделены специальные места для встроенных шкафов и гардеробных. Все квартиры оборудованы системой принудительной механической вентиляции с естественным притоком воздуха.

Сейчас ЮИТ завершает строительствообъектов второй очереди комплекса – двух 7-этажных домов (620 квартир) и пристроенной закрытой автостоянки (252 машиноместа), которые будут сданы во втором квартале 2017 года. Кроме того, ведется строительство третьей очереди, выведенной на рынок в октябре 2016 года, – она будет сдана в четвертом квартале 2018 года.

Напомним, что архитектурно-градостроительная концепция, проектная документация и проект ландшафтного дизайна территории комплекса «Новоорловский» разработаны бюро всемирно известного архитектора Рикардо Бофилла «Taller de Arquitectura», имеющего большой опыт проектирования комплексной застройки во многих городах мира. В рамках проекта комплекса «Новоорловский», осуществляемого на территории площадью 46 га, планируется возвести около 400 тысяч кв. м. жилья (более 7 500 квартир) и всю необходимую для комфортного проживания социальную и коммерческую инфраструктуру. Транспортная доступность комплекса стала особенно привлекательной благодаря открытию Суздальского шоссе и полному «запуску» движения по всем участкам ЗСД.

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