Финальная очередь квартала «Лондон» вышла на рынок

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи квартир в последней, 15-й очереди квартала «Лондон» в микрорайоне «Семь столиц» от Setl City в Кудрово. Новый двухсекционный дом завершает строительство всего квартала.

Покупатели квартир в новом корпусе смогут переехать уже в полностью готовый микрорайон – строительство жилья в проекте завершится вместе с этим домом. На выбор представлены квартиры разного метража и планировочных решений с полной отделкой по стандартам Setl City «Ваниль» и «Шоколад». Ввод дома в эксплуатацию намечен на 3 квартал 2018 года. Стоимость квартир начинается от 1,9 млн. руб. Возможны разные схемы оплаты – ипотека, рассрочка.

Жилой микрорайон «Семь столиц» возводится в Кудрово в нескольких минутах ходьбы от ТРК «МЕГА-Дыбенко». Первым в микрорайоне стал квартал «Вена», строительство которого полностью завершено. Здесь работают школы, детские сады, кафе, магазины. Территория благоустроена, организованы детские и спортивные площадки, разноцветные фасады домов декорированы орнаментами в стиле работ австрийского художника Густава Климта. Вторым кварталом стал «Лондон». Здесь также уже введены в эксплуатацию дома, благоустроены дворы.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

