Смокинги на три миллиона арестовали петербургские приставы в бутике на Большой Морской

За долги по аренде помещения в бутике одежды в центре Петербурга судебные приставы арестовали смокинги, блузы и прочую дорогостоящую одежду. Общая стоимость арестованного имущества превысила 3 миллиона рублей.

Как сообщает УФССП по Петербургу 31 января, арендатор – ООО «Глория» – задолжал владельцу помещения 3 миллиона 290 тысяч рублей. Чтобы обеспечить иск, приставы отправились на Большую Морскую, дом 35. В этом здании сотрудники правоохранительных органов обнаружили бутик одежды премиум-класса для детей и взрослых.

Выставленных на продажу вещей хватило, чтобы обеспечить исковое заявление. В случае если что-то из арестованного имущества будет продано не в счет выплаты долга за аренду, владельцы ООО «Глория» станут фигурантами уголовного дела.