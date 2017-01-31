В Петербурге на набережной реки Смоленки появится парк из мха и велодорожка на Фонтанке

В 2017 году набережную реки Смоленки в Петербурге украсят живые картины из искусственного мха. Там будут разбиты цветники, появятся ступеньки, качели и шезлонги. Также запланировано открытие велодорожки на набережной реки Фонтанки. Об этом 31 января на заседании городского правительства сообщил глава комитета финансов Смольного Алексей Корабельщиков.

Эти проекты придумали горожане. Как уточнил Алексей Корабельников, реализовывать их будут в рамках городской программы «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге». Пока с чиновниками своими планами поделились жители Центрального и Василеостровского районов, они и выбраны пилотным проектом. Каждая территория получит на «народные» стройки по 10 млн рублей.

Корабельников добавил, что предложения горожан в основном касаются благоустройства парков и скверов. Среди запросов петербуржцев также открытие спортплощадок, скейт-парков и пунктов зарядки смартфонов. В общей сложности чиновникам от горожан поступило 766 предложений, как украсить город.

Корабельников добавил, что в будущем появится график реализации этих проектов и Смольный будет следить за его выполнением. Кроме того, в Смольном рассчитывают, что в текущем году предложения по благоустройству выскажут жители ещё трех районов Петербурга – Петроградского, Адмиралтейского и Московского. Городской бюджет готов им выделить по 10 миллионов рублей на эти цели. Кроме того, Корабельников отметил, что Петербург стал "первым городом федерального значения, в котором запущен проект инициативного бюджетирования".