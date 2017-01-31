ДНР: Киевские войска пытаются наступать у Коминтерново

Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций сил Донецкой народной республики в районе южного села Коминтерново. Об этом сообщили 31 января в оперативном командовании ДНР.

«Воспользовавшись ситуацией в районе адвеевской промзоны, противник силами до двух взводов 36-й обрмп ВСУ и боевиков «Правого сектора» (запрещена в РФ. – Прим. ред.), при поддержке трех БМП, в 10 часов утра предприняли попытку прорыва на Мариупольском направлении в районе Коминтерново», — сказал собеседник ДАН.

Согласно данным командования, потери силовиков Киева составили около 14 убитыми, счет раненых идет на десятки. Отмечается, что подразделения ВС ДНР отбили атаку противника, он отброшен на ранее занимаемые позиции.

Напомним, что накануне президент Украины Петр Порошенко принял решение прервать свой визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке, «граничащей с гуманитарной катастрофой». По словам вице-премьера регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко, Авдеевка осталась без энергоснабжения, электричества и тепла в результате обстрелов.

У Москвы есть достоверные сведения о том, что атаку на Авдеевку начали «самостийные отряды» при поддержке артиллерии Вооруженных сил Украины. Об этом во вторник, 31 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Есть достоверные данные, которые свидетельствуют о том, что вчера со стороны самостийных отрядов была предпринята попытка нападения на территорию, которая контролируется республиками Донбасса. Они перешли линию соприкосновения при поддержке артиллерии, и ополченцам Донбасса пришлось давать отпор, отбивать эту территорию», — сказал Песков.

Отметим, что в последние дни вооруженный конфликт в Донбассе заметно активизировался. Представители самопровозглашенной ДНР сообщают по попытках вооруженных сил Украины прорвать линию соприкосновения и перейти в наступление. Одной из горячих точек и стал пригород Донецка Авдеевка.