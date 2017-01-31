Петербург встретит февраль гололедицей

В первый день февраля в Петербурге, согласно прогнозам синоптиков, ожидается гололедица. Об этом 31 января предупреждает региональное ГУ МЧС.

Согласно данным Гидрометцентра, на которые ссылается пресс-служба ведомства, в среду в городе на Неве будет переменная облачность, температура воздуха ночью опустится до -5, а днем поднимется до -2, снег пойдет только к вечеру. Синоптики также предупреждают о гололедице на дорогах.

Напомним, из-за скачков температуры гололедица уже несколько дней замедляет движение транспорта, а из-за несоответствия манеры вождения погодным условиям горожане стали чаще попадать в ДТП.