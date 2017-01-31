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13:55
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13:52
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31.01.2017 13:55

К декабрю 2016-го просрочка россиян по ипотеке снизилась до 125 млрд рублей

Длительная просрочка по ипотечным кредитам в России с мая по декабрь 2016 года снизилась с 131,4 до 125,7 млрд рублей. Доля просроченных обязательств по России составляет 2,8% от общего ипотечного портфеля банков.

Как сообщает федеральное Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), ссылаясь на данные Банка России, пик роста длительных просрочек по ипотеке был зафиксирован в мае 2016 года. После этого показатель снизился и в абсолютном, и в относительном значениях. К длительным задержкам платежей относятся невыплаты по ипотеке в течение как минимум 90 дней.

В целом просрочки выплат россияне допускают по 7% ипотечных кредитов, сообщает АИЖК.


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ПАО «Сбербанк России»
31.01.2017 11:59
Новая методика рыночной оценки залоговых помещений разработана Северо-Западным банком Сбербанка
Северо-Западный банк Сбербанка совместно с СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (СПб ГУП «ГУИОН»; Предприятие) разработали методику оценки рыночной стоимости залоговых встроенных нежилых помещений.
ГК Эталон
27.01.2017 15:09
Газпромбанк аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота» от ЛенСпецСМУ
25 января 2017 года Газпромбанк аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота», который компания ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») возводит в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро в Московском районе Петербурга.
ПАО «Сбербанк России»
26.01.2017 16:05
По услугам ЖКХ клиенты Северо-Западного банка Сбербанка совершили более 71 млн операций
Клиенты Северо-Западного банка Сбербанка в 2016 году совершили в пользу поставщиков услуг ЖКХ 71 млн операций. Объем платежей составил 113,6 млрд рублей, что на 17% выше аналогичного периода прошлого года.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
26.01.2017 15:52
Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим ипотечным банком России
Банк «Санкт-Петербург» стал лучшим ипотечным банком в России по результатам международного конкурса Global Banking and Finance Review Awards. Экспертный совет конкурса присудил банку победу в номинации Best Mortgage Bank Russia 2016.
ПАО «Сбербанк России»
25.01.2017 15:35
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Сегодня, в День студента, Корпоративный университет Сбербанка передаёт книги Серии «Библиотека Сбербанка» 150 вузам в 83 городах России, от Калининграда до Владивостока. Кроме этого, вузы получат доступ к электронной версии «Библиотеки Сбербанка».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25.01.2017 13:35
Банк «Санкт-Петербург» выдал кредит компании «Совфрахт»
Банк «Санкт-Петербург» осуществил выдачу средств ПАО «Совфрахт», головной компании группы «Совфрахт-Совмортранс», в рамках установленного кредитного лимита на сумму 500 млн рублей.
ПАО «Сбербанк России»
24.01.2017 10:15
Розничный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка превысил 346 млрд рублей
По итогам 2016 года розничный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка составил 346 млрд рублей, что на 10% выше показателей прошлого года.
ПАО «Сбербанк России»
23.01.2017 10:39
Корпоративный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка достиг 545 млрд рублей
Кредитный портфель корпоративных клиентов Северо-Западного банка Сбербанка на 31 декабря 2016 года составил 545 млрд рублей, что на 4% выше уровня прошлого года.
ПАО «Сбербанк России»
20.01.2017 15:20
110 операций в минуту совершали в 2016 году клиенты Северо-Западного банка в мобильном приложении Сбербанк Онл@йн
По итогам прошлого года клиенты Северо-Западного банка совершали 110 операций в минуту в мобильном приложении интернет-банкинга Сбербанк Онл@йн.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
20.01.2017 11:53
Банк «Санкт-Петербург» развивает сотрудничество с авиакомпанией «Россия»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АО «Авиакомпания «Россия» заключили трехлетнее рамочное соглашение. В его рамках банк выпустил пять резервных аккредитивов на общую сумму в 12,5 млн долларов.
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