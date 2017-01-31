К декабрю 2016-го просрочка россиян по ипотеке снизилась до 125 млрд рублей

Длительная просрочка по ипотечным кредитам в России с мая по декабрь 2016 года снизилась с 131,4 до 125,7 млрд рублей. Доля просроченных обязательств по России составляет 2,8% от общего ипотечного портфеля банков.

Как сообщает федеральное Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), ссылаясь на данные Банка России, пик роста длительных просрочек по ипотеке был зафиксирован в мае 2016 года. После этого показатель снизился и в абсолютном, и в относительном значениях. К длительным задержкам платежей относятся невыплаты по ипотеке в течение как минимум 90 дней.

В целом просрочки выплат россияне допускают по 7% ипотечных кредитов, сообщает АИЖК.