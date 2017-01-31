Еще
15:19 31.01.2017
Пришлите свою новость!
15:04
В Петербурге на набережной реки Смоленки появится парк из мха и велодорожка на Фонтанке
14:55
Течь из трубы на Петроградской набережной локализована
14:46
Росавиация обвинила Нидерланды в затягивании расследования катастрофы МН17 под Донецком
14:41
Навального принудительно доставят в суд приставы
14:20
Смокинги на три миллиона арестовали петербургские приставы в бутике на Большой Морской
14:12
ДНР: Киевские войска пытаются наступать у Коминтерново
14:04
«Платон» сведет транспортный налог на нет
13:59
Петербург встретит февраль гололедицей
13:55
К декабрю 2016-го просрочка россиян по ипотеке снизилась до 125 млрд рублей
13:52
В Смольном решили, как должны выглядеть эстетичные скамейки, киоски и летние кафе
13:50
На Петроградской набережной в Петербурге бьет фонтан воды
13:46
Никиту Белых переведут из «Лефортово» в «Матросскую тишину»
13:31
На Бакунина упал строительный кран
13:29
ВЦИОМ: Россияне считают, что хиджабы учебе не помеха
13:25
Кремль нашел инициаторов атаки на Авдеевку
13:14
Социологи: Большая часть граждан США поддержала миграционный указ Трампа
13:08
Президент Финляндии: Политика Трампа идёт вразрез с западными ценностями
12:56
СПЧ поддержал право Русского музея хранить чужую картину Брюллова
12:41
В Смольном объяснили "сенсационное" исполнение бюджета Петербурга в 2016 году
12:37
"Квадрат.ру": Финны продали склады на Колтушском шоссе
12:30
Полтавченко - чиновникам: Меня обманывать не нужно, я все равно узнаю и накажу
12:29
Путин сменил главу службы по военно-техническому сотрудничеству
12:15
Видео похищения у «Окея»: злоумышленники задержаны
12:06
Минтруд отложил решение по единовременной выплате из маткапитала
11:58
В Орловском пруду нашли тело пропавшего ребенка
11:49
Чемпион Олимпиады в Сочи Труненков дисквалифицирован на 4 года
11:48
Каршеринг для блондинок: Подводные камни нового сервиса
11:47
Две трети беженцев, приехавших в Финляндию как дети, оказываются совершеннолетними
11:32
В Донецке из обесточенной шахты эвакуируют 200 шахтеров
11:30
"Квадрат.ру": Три долгостроя сдадут в Ленобласти до конца года
11:25
Societe Generale прогнозирует падение доллара ниже 50 рублей
11:20
Полтавченко: Кого будем наказывать за исполнение бюджета?
11:05
Петербургского бизнесмена поймали на отмывании почти 50 млн рублей
10:58
СМИ: Минфин предложил девальвировать курс рубля на 10 процентов
10:54
Пропавшего в Стрельне ребёнка ищут вторые сутки
10:50
Число просроченных автокредитов в РФ выросло за год на 17 процентов
10:45
Депозиты принесли бюджету Петербурга более 5 млрд рублей
10:36
Пожар на химзаводе на западе Финляндии тушили сутки
10:32
Глава комитета по культуре: Я бы не торопился с передачей Исаакиевского собора
10:30
"Квадрат": На строительном рынке Петербурга произошла смена лидеров
10:26
В Смольном попрощались с вице-губернатором Казанской
10:21
Смольный отчитался об исполнении бюджета в 2016 году
10:20
Петербуржец сообщил о похищении человека на парковке «Окея» на Космонавтов
10:19
Майору отдела «Запад» ГУСБ в Петербурге порвали горло, а министр МВД решил упразднить подразделение
10:15
Петербурженка выдала полиции гражданского мужа с ружьём и штык-ножами
10:09
Железную дорогу к мосту в Крым построит компания Ротенберга
10:03
Женщина на Nissan таранила полицейский автомобиль в Петербурге
09:57
Петербуржец «заправил» машину наркотиками
09:49
Продажи новых машин в Петербурге упали на 4% за год
09:41
Московскую улицу назовут в честь застреленного в Турции посла Андрея Карлова
09:25
На севере Петербурга пробка из-за ДТП и сломанного светофора
09:17
На углу Оптиков и Гаккелевской прорвало магистральный трубопровод
09:09
В Петербурге пенсионерке разонравились БАДы за 340 тысяч
09:01
Грабитель в шапке с прорезями забрал у петербурженки сумку из машины
08:53
Чайка: Мои сыновья добиваются всего собственным трудом
08:45
Водитель KIA стал жертвой ДТП в Ям-Ижоре
08:37
«Великолукский мясокомбинат» навестили двое в масках и с кинжалом
08:29
В Петербурге пенсионерка купила «лекарства от депутата» на 102 тысячи
08:21
Deutsche Bank выплатит США $425 млн за вывод из России 10 миллиардов
08:13
Трамп уволил и.о. генпрокурора за отказ выполнять указ об иммиграции
08:05
Драка трех петербуржцев с бригадой скорой помощи обернулась уголовным делом
01:02
КС решит, может ли Русский музей удерживать чужую картину Брюллова
00:32
Козак отказался дать набережной в Сочи свое имя
00:24
Белый дом допустил расширение запретного списка стран, откуда приезжают в США беженцы
00:11
Биржи США упали
00:07
Сборная РФ начала чемпионат мира по русскому хоккею с разгрома Казахстана
30/01
С задержанного на инаугурации Трампа корреспондента RT сняли обвинения
30/01
СМИ США: Иран, несмотря на запрет, испытал баллистическую ракету
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
31.01.2017 13:52

В Смольном решили, как должны выглядеть эстетичные скамейки, киоски и летние кафе

Внешний вид петербургских скамеек, киосков и летних кафе определили в Смольном. На заседании городского правительства 31 января чиновники утвердили эстетические регламенты объектов благоустройства.

Как говорится в пояснительной записке к документу, поручение разработать такой регламент было дано вице-губернатором Игорем Дивинским в апреле 2016 года. Документ устанавливает единые требования к внешнему виду и размещению элементов и объектов благоустройства.

По словам главы комитета по градостроительству и архитектуре Владимира Григорьева, правила касаются не только центральных, но и спальных районов Северной столицы. Так, в частности, чиновники решили, как должны выглядеть контейнеры для мусора, летние кафе, торговые палатки, киоски, скамейки, клумбы и урны. Утверждены даже цветовые гаммы.  

В Смольном решили, как должны выглядеть эстетичные скамейки, киоски и летние кафе

Как заявил губернатор Георгий Полтавченко, регламент облегчит жизнь предпринимателям: выбирая типовые элементы благоустройства, представители малого и среднего бизнеса освободят себя от необходимости согласовывать с городом внешний облик своего киоска, палатки, тента и и.д. В случае, если коммерсанты захотят отойти от утверждённых типажей, им необходимо будет отдельно согласовывать элементы благоустройства с властями.

Отметим, что ранее в Петербурге был разработан регламент внешнего вида объектов нестационарной торговли. Киоски и палатки нового образца предпринимателям рекомендовали устанавливать после окончания договоров аренды с городом. Признание регламента обязательным к исполнению стало возможным после утверждения новых правил благоустройства. Они вступили в силу с 1 января 2017-го.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Новоорловский»
31.01.2017 14:27

ЮИТ передает ключи от «Новоорловского»

Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приступила к передаче квартир в домах первой очереди комплекса комфорт-класса «Новоорловский», создающийся по проекту известного испанского архитектора Рикардо Бофилла
ГК «РосСтройИнвест»
27.01.2017 20:01

Федор Туркин: «Мы не имеем права быть в стороне от этого величайшего события»

В честь 73-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для ветеранов войны и их родных именитые петербургские музыканты и солисты лучших театров города исполнили песни на сцене театра Буфф
ЖК Yolkki Village
27.01.2017 15:00

В ЖК Yolkki Village строят наружный водопровод

В ЖК Yolkki Village начались работы по строительству наружного водопровода. После проведение тендера выбор пал на компанию ООО “БестСтрой”.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Петербурге на набережной реки Смоленки появится парк из мха и велодорожка на Фонтанке
Петербург встретит февраль гололедицей
В Смольном решили, как должны выглядеть эстетичные скамейки, киоски и летние кафе
В Смольном объяснили "сенсационное" исполнение бюджета Петербурга в 2016 году
Полтавченко: Кого будем наказывать за исполнение бюджета?
Депозиты принесли бюджету Петербурга более 5 млрд рублей
Глава комитета по культуре: Я бы не торопился с передачей Исаакиевского собора
“Фонтанка” за 60 секунд — 30 января
Эксперт: При объединении РНБ и РГБ могут сократить 400 человек
Поветкин и Лебедев побили бойцов петербургского спецназа
Петербург укладывают на каршеринг
ЗСД: новые зоны и тарифы
«Исаакий наш»
Битва за Исаакий на Потешном поле
Блокада: Железные герои войны
Грифоны Банковского моста уберегли от "наездов по понятиям"
Смольный встает на велодорожку
К туркам пришли за деньгами на большой дороге
Как Джамбул отбил газовую атаку
Улица Вилле Песси vs Фиделя Кастро
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Каршеринг для блондинок: Подводные камни нового сервиса

Читатель "Фонтанки"

На Бакунина упал строительный кран

Видео похищения у «Окея»: злоумышленники задержаны

Сергей Николаев

Игра в классиков: прогулка по «университетам» Чехова, Толстого, Достоевского

пресс-служба Главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Поветкин и Лебедев побили бойцов петербургского спецназа

Дореволюционная почта: Откуда у горожан недоверие к почте России

Новости компаний
«Новоорловский»
31.01.2017 14:27
ЮИТ передает ключи от «Новоорловского»
Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приступила к передаче квартир в домах первой очереди комплекса комфорт-класса «Новоорловский», создающийся по проекту известного испанского архитектора Рикардо Бофилла
ГК «РосСтройИнвест»
27.01.2017 20:01
Федор Туркин: «Мы не имеем права быть в стороне от этого величайшего события»
В честь 73-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для ветеранов войны и их родных именитые петербургские музыканты и солисты лучших театров города исполнили песни на сцене театра Буфф
ЖК Yolkki Village
27.01.2017 15:00
В ЖК Yolkki Village строят наружный водопровод
В ЖК Yolkki Village начались работы по строительству наружного водопровода. После проведение тендера выбор пал на компанию ООО “БестСтрой”.
www.key.ru
27.01.2017 12:20
КЕЙ объявляет дни КИБЕРСКИДОК
Сеть супермаркетов цифровой техники объявляет о старте акции КИБЕРСКИДКИ. Два дня: с 19:00 29 января по 23:59 30 января 2017 года — покупатели КЕЙ могут приобрести товары (цифровую технику и аксессуары) с реальными скидками до 70%.
ЖК YolkkiVillage
27.01.2017 10:44
Завершается монтаж внутреннего электроснабжения в ЖК YolkkiVillage
Монтаж внутреннего электроснабжения на объекте ЖК YolkkiVillage практически завершен. В первую очередь устанавливалась система внутреннего электроосвещения во втором и третьем корпусах первой очереди строительства “Елки Вилладж”.
UBU.ru
26.01.2017 11:25
От сердца к сердцу: UBU.ru начал сбор средств для детей
Благотворительностью занимаются не только крупные компании, но интернет-порталы различной тематики. Несмотря на то, что суммы могут сильно отличаться, важен буквально каждый рубль, переданный на благотворительные цели.
ЖК «Граффити»
25.01.2017 15:15
В ЖК «Граффити» поселится «Алиса в стране чудес»
Компания «Ойкумена» представила проект детской площадки для второй очереди ЖК «Граффити». Вдохновением стала сказка Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес» - все элементы задекорированы под общую стилистику Английского парка.
ЖК Yolkki Village
25.01.2017 11:31
Опубликованы новые фотографии хода строительства ЖК Yolkki Village
Новые фотографии хода строительства уже опубликованы на сайте ЖК Yolkki Village
"Наследие фаберже"
24.01.2017 16:30
Старейший ювелирный завод представит "Наследие Фаберже"
С 27 января по 5 февраля 2017 года пройдет Первый петербургский ювелирный фестиваль, где гости смогут посетить уникальные выставки-экспозиции, лекции экспертов-ювелиров, модные показы, развлекательные программы с конкурсами и призами.
Фото: Андрей Минаев
19.01.2017 13:11
Энергомашбанк подарил ветеранам праздничный концерт
18 января 2017 года в БКЗ «Октябрьский» прошел ежегодный концерт «Ленинградская встреча», посвящен Дню прорыва блокады Ленинграда. В торжественном открытии концерта принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.