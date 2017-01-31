В Смольном решили, как должны выглядеть эстетичные скамейки, киоски и летние кафе

Внешний вид петербургских скамеек, киосков и летних кафе определили в Смольном. На заседании городского правительства 31 января чиновники утвердили эстетические регламенты объектов благоустройства.

Как говорится в пояснительной записке к документу, поручение разработать такой регламент было дано вице-губернатором Игорем Дивинским в апреле 2016 года. Документ устанавливает единые требования к внешнему виду и размещению элементов и объектов благоустройства.

По словам главы комитета по градостроительству и архитектуре Владимира Григорьева, правила касаются не только центральных, но и спальных районов Северной столицы. Так, в частности, чиновники решили, как должны выглядеть контейнеры для мусора, летние кафе, торговые палатки, киоски, скамейки, клумбы и урны. Утверждены даже цветовые гаммы.

Как заявил губернатор Георгий Полтавченко, регламент облегчит жизнь предпринимателям: выбирая типовые элементы благоустройства, представители малого и среднего бизнеса освободят себя от необходимости согласовывать с городом внешний облик своего киоска, палатки, тента и и.д. В случае, если коммерсанты захотят отойти от утверждённых типажей, им необходимо будет отдельно согласовывать элементы благоустройства с властями.

Отметим, что ранее в Петербурге был разработан регламент внешнего вида объектов нестационарной торговли. Киоски и палатки нового образца предпринимателям рекомендовали устанавливать после окончания договоров аренды с городом. Признание регламента обязательным к исполнению стало возможным после утверждения новых правил благоустройства. Они вступили в силу с 1 января 2017-го.