На Петроградской набережной в Петербурге бьет фонтан воды

Авария произошла напротив БЦ Veda House в Петроградском районе Петербурга сегодня, 31 января. На месте работают специалисты Водоканала.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе предприятия, аварийная служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" получила заявку о разливе воды днем 31 января и уже направила на Петроградскую набережную бригаду.

Водители и прохожие в это время наблюдают, как из-под земли на проезжей части ключом бьет вода. Образовалась огромная лужа.

«Фонтанка» запросила информацию о том, как инцидент отразился на водоснабжении района.